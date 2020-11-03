Эксперт обвинил НАБУ в преследовании эффективных руководителей госпредприятий

Если руководитель государственного предприятия инициирует эффективное решение, его могут преследовать правоохранительные органы, в частности, НАБУ, по причине заскорузлости украинского законодательства.

Об этом сказал доктор политических наук, политический эксперт Валентин Якушик при обсуждении механизмов достижения эффективности государственных предприятий, которое состоялось 29 октября в пресс-центре УНИАН, передает Обозреватель.

Рассказывая об особенностях функционирования государственных предприятий в Украине, он привел пример аэропорта "Борисполь", поскольку дважды участвовал в оценке деятельности аэропорта. При этом, Якушик удивляется, почему до сих пор площади аэропорта находятся в ведении Фонда госимущества, ведь многие торговые площади аэропорта используются неэффективно. Он отметил, что это вина не руководителей госпредприятия, а именно руководства Фонда, затягивающего конкурсы, а государство тем временем недополучает доходы.

В данном контексте Якушик привел пример бывшего генерального директора аэропорта "Борисполь" Е. Дыхне, который вывел убыточный аэропорт на прибыльность, за что сейчас его преследует Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Валентин Якушик также указал, что украинский Фонд госимущества был создан по аналогии с подобной структурой в Восточной Германии в 80-х годах прошлого века. Якушик подчеркнул, что в Германии эта структура играла более идеологическую роль, чем экономическую.

Эксперт резюмировал, что Украине стоит определить единую концепцию государственного управления и приватизации, иначе нынешние государственные активы перейдут в собственность людям, которые приближены к власти. А общество не получит никакой пользы от этого.