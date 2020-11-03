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С риском для жизни: как СБУ ударила по крупному производству и к чему это привело

С риском для жизни: как СБУ ударила по крупному производству и к чему это привело
11:12 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Заявление СБУ о предотвращении угрозы объектам критической инфраструктуры из-за поставок некачественной продукции оказалась большим блефом. Более того, из-за действий силовиков не просто пострадал крупный украинский производитель - в перспективе это может ударить по всем украинцам.

Подробнее о скандальной ситуации и чем она грозит - читайте в материале OBOZREVATEL. Сегодня мы публикуем вторую часть расследования, с первой можно ознакомиться здесь.

На грани фола

Износ железнодорожной инфраструктуры в Украине уже критическое. Почти половина железнодорожных путей, а это 8423 км, требует капитального ремонта, 3373 км полностью закрыта для движения поездов. На некоторых участках поездам нельзя двигаться со скоростью более чем 20-30 км/ч за аварийности полотна.

По информации "Укртрансбезпекы", почти 90% случаев железнодорожных аварий в Украине происходят из-за неудовлетворительного содержания дорог, и количество их растет.

На этом фоне абсолютным безумием кажутся действия силовиков, через которые недалеко и до трагедии.

Как уже рассказывал OBOZREVATEL, для реконструкции железнодорожных путей нужны рельсы, шпалы и скрепления КБ в составе одной маленькой деталью под названием "клемма раздельного рельсового соединения железнодорожного пути". Вокруг последней и разгорелась «война», начало которой было положено в середине 2018 года.

Тогда в процесс модернизации/реконструкции вмешались "третьи силы" (а если откровенно, то видно "следует конторы»). В результате под удар попало большое предприятие - Днепропетровский стрелочный завод, к продукции которого до этого не было никаких претензий.

Было открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 УК Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). А вот основанием для внесения сведений в Едрей послужили, как выяснил OBOZREVATEL, рапорт оперативного сотрудника подразделения "К" Службы безопасности Украины и экспертное заключение ГП "Украинский научно-исследовательский институт вагоностроения» (г.. Кременчуг), который был сделан по инициативе ООО "Альфа-Металл-Компани".

Интересно (и показательно), что не на первоочередном этапе, ни в дальнейшем следствие не обратилось в Государственную аудиторской службы Украины, материалы проверки которой могли бы быть весомым доказательством. В случае, если бы в этом деле с поставкой клемм действительно были нарушения. Но нет.

Более того, как нам стало известно, "экспертное заключение" ГП "Украинский научно-исследовательский институт вагоностроения» (г.Кременчуг) оказался филькиной грамотой. "Вывод" не соответствует Закону Украины "О судебной экспертизе" и профильном приказа Минюста.

Возникли вопросы и к лицам, подписавшим этот вывод, - оказалось, что их даже нет в Государственном реестре аттестованных судебных экспертов. А сам кременчугский институт не является экспертным учреждением, его также нет в соответствующем госреестре.

Но и это еще не все. Инициатором этого "экспертного заключения" стало ООО "Альфа-Металл-Компани" (создано в Луганске). Эта компания - участник торгов на ProZorro, в частности, поставки клемм на УЗ, и, по информации источников, имеет отношение к ексспивробитникив службы.

Как видим, все "подставы" стали рассыпаться на глазах и в октябре 2019 дело было закрыто.

Однако вышеописанные факты не помешали заинтересованным лицам уже через месяц "реанимировать" дело - восстановить досудебное расследование. А в мае 2020 его продлили на год.

Был арестован часть продукции Днепропетровского стрелочного завода, закупки УЗ срывались одна за другой, проводились негласные следственные действия, давили на руководство предприятия ... В общем, происходило все то, что на сленге силовиков называется "кошмарить" бизнесменов - для получения нужного результата. Однако в Днепре не приняли ультиматум.

"Обвинения беспочвенны, а правда одна"

Бывший сотрудник «Укрзализныци», который проработал в путевом хозяйстве (Главка, Департаменте пути УЗ) почти 50 лет, рассказал OBOZREVATEL, что правоохранители могут озвучивать любые "претензии", но правда одна: качество продукции, изготовленной на Днепропетровском стрелочном заводе, никогда не вызывала нареканий.

"Клемма прошла все этапы постановки на производство, было проведено лабораторные и эксплуатационные испытания. Более того, с 2007 года клеммы ДнСЗ используют на всех железнодорожных дорогах Украины и никаких проблем не было. Поэтому говорить о том, что эта продукция угрожает безопасности движения поездов, в коем случае нельзя. в отличие, например, от продукции макеевского комбината, к которой ранее были претензии", - рассказал эксперт.

По его мнению, обвинения силовиков в адрес днепровского завода абсолютно беспочвенны.

Не менее поражен беспрецедентной ситуацией и доктор технических наук, академик Транспортной академии Украины, профессор Эдуард Даниленко из Государственного университета инфраструктуры и технологий (Киев).

Заведующий кафедрой железнодорожного пути и путевого хозяйства также заявил в комментарии OBOZREVATEL, что обвинения в адрес предприятия с многолетней историей абсолютно не аргументированы.

"Днепропетровский стрелочный завод является, по сути, главным в Украине по производству такой продукции, которая используется на железных дорогах нашей страны, а также идет на экспорт - в другие страны. Отмечу: качественной продукции", - добавил академик.

Обвинения, по словам профессора Даниленко, технически неграмотно.

"Все построено на том, что продукция завода якобы точно не соответствует требованиям ДСТУ, как в ранее применяемых клемм. Ну так они и не должны отвечать! Они соответствуют утвержденным техническим условиям, вот и все. Речь идет только о том, как применяется продукция и или отвечает она функциональному назначению, насколько правильно выполняет служебные функции. А выполняет правильно - так, как надо. Какие к клеммам ДнСЗ у следствия могут быть претензии? Качество продукции подтверждено отсутствием нареканий, жалоб от заказчиков и длительным эксплуатационным сроком. Обвинения в том, что продукция - брак, это же полная чушь!" - пояснил эксперт.

По словам Даниленко, недостаток определяется соответствующими компетентными органами, начиная с ОТК завода и заканчивая специальными комиссиями заказчика, в данном случае - "Укрзализныци".

"Однако если комиссии ни разу не характеризовали продукцию как бракованную, то возникает вопрос: на каком основании в обвинении в адрес завода применяются такие формулировки? А потом еще начисляют" нанесенный ущерб!" - возмутился академик.

Отметим, что Эдуард Даниленко - единственный в Украине профильный эксперт в этой сфере с таким колоссальным, 60-летним, опытом.

"Контора" ушла в глухую оборону

22 октября OBOZREVATEL прислал информационный запрос председателю Службы безопасности Украины Ивану Баканов.

Они спросили, в курсе ли он о том, что происходит (о действиях его подчиненных), а также поставили вопрос о законности действий сотрудников и т.д. Однако отсутствие ответа в установленный законом срок (5 рабочих дней) говорит само за себя.

Сорван план модернизации

О том, что АО "Укрзализныця" 2020 не выполнит план по модернизации путей из-за срыва поставок материалов, на пресс конференции в Киеве заявил и.о. члена правления компании Роман Черницкий.

"Если говорить о модернизации путей, то, к сожалению, план выполнения работ, который был запланирован на уровне 500 км, будет сорван его будет выполнено примерно на уровне не более 100 км - за срыва поставок материалов", - признал и.о. члена правления "Укрзализныци".

Это касается и ситуации с невозможностью закупки клемм. По информации собеседников OBOZREVATEL, из-за действий силовиков заморожены сотни миллионов гривен. Когда "рванет" - только вопрос времени.

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СБУ, Укрзализныця.

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Телеграф
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