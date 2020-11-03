Украинцам разрешили менять отчество с 14 лет

Украинцы, достигшие 14-летнего возраста, теперь могут изменить не только имя-фамилию, а и свое отчество. Соответствующий законопроект №2450 приняли депутаты Верховной Рады во вторник, 3 ноября.

"За" проголосовал 251 народный депутат.

Ранее изменить отчество можно было только в случае, если отец изменил свое имя.

Принятый закон устанавливает, что:

изменить отчество можно будет лицам с 16 лет;

изменить отчество с 14 лет можно только с согласия родителей;

если над 14-летним ребенком установлена опека, изменение фамилии, собственного имени и отчества возможна с согласия опекуна;

если один из родителей будет против изменения отчество ребенка, вопрос может решать орган опеки и попечительства или суд; при этом при разрешении спора принимаются во внимание выполнение родителями своих обязанностей по отношению к ребенку и другие обстоятельства, которые удостоверяют соответствие изменения отчества интересам ребенка.

Соответствующие изменения предлагается внести также в Семейный кодекс.

Этот закон вступает в силу с 1 января 2021 года.