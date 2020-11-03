Появились первые фото и видео Виталия Маркива на свободе

Вечером 3 ноября украинского нацгвардейца Виталия Маркива, который был приговорен к тюремному заключению в Италии, оправдали и освободили.

Первые фото и видео с украинцем на свободе уже публикуют в сети.

Стоит заметить, что о решении апелляционного суда в Милане оправдать Маркива стало известно около 21:00 3 ноября, и уже буквально через пару часов после этого его отпустили на свободу.

Смотрите, как проходят первые минуты украинца после освобождения из заключения:

В комментариях украинцы бурно радуются за оправданного Маркива.

Напомним, что суд Италии обвинил Виталия Маркива в убийстве журналиста Андреа Роккелли на Донбассе в мае 2014 года.

Летом 2019 года Виталий Маркив был признан виновным и приговорен к 24 годам лишения свободы.