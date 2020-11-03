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Вторник, 03.11.2020
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Появились первые фото и видео Виталия Маркива на свободе
Появились первые фото и видео Виталия Маркива на свободе
Виталия Маркива оправдали и отпустили домой
Виталия Маркива оправдали и отпустили домой

Появились первые фото и видео Виталия Маркива на свободе

Появились первые фото и видео Виталия Маркива на свободе
Обновлено 23:08 Сегодня Телеграф Виталий Маркив на свободе (фото - t.me/sonyakoshkina)

Вечером 3 ноября украинского нацгвардейца Виталия Маркива, который был приговорен к тюремному заключению в Италии, оправдали и освободили.

Первые фото и видео с украинцем на свободе уже публикуют в сети.

Кто такой Виталий Маркив и почему его освобождение - большая победа всей Украины

Стоит заметить, что о решении апелляционного суда в Милане оправдать Маркива стало известно около 21:00 3 ноября, и уже буквально через пару часов после этого его отпустили на свободу.

Смотрите, как проходят первые минуты украинца после освобождения из заключения:

В комментариях украинцы бурно радуются за оправданного Маркива.

Виталий Маркив на свободе 3 ноября

Виталий Маркив на свободе 3 ноября

Напомним, что суд Италии обвинил Виталия Маркива в убийстве журналиста Андреа Роккелли на Донбассе в мае 2014 года.

Летом 2019 года Виталий Маркив был признан виновным и приговорен к 24 годам лишения свободы.

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Украина, Италия, Освобождение, Виталий Маркив.

Автор:

Телеграф
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