Пора менять шины: синоптик предупредила о новых капризах погоды в Украине

До конца недели в Украине наконец прекратят выпадать осадки и немного потеплеет, но вслед за этим придет резкое похолодание.

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Facebook.

В Украине 5 ноября будет антициклон, который будет блокировать дожди, температура воздуха прогреется от + 6 ° C до + 15 ° C. Только в западных и северных областях пройдут дожди.

На остальной территории Украины существенных осадков не предвидится.

По словам синоптика, в четверг на всей территории страны ожидаются туманы. Видимость ухудшаться до 200-400 метров, а в низинах и до 50-100 метров.

Температура воздуха 5 ноября в западных и северных областях будет низкой, днем +6 ° C ... + 11 ° C.

В центральной части ожидается + 8 ° C ... + 12 ° C.

На Востоке столбики термометров поднимутся до + 10 ° C ... + 14 ° C.

А в южной части + 12 ° C ... + 15 ° C.

В Киеве 5 ноября атмосферный фронт принесет дождливую пасмурную погоду. В течение дня температура воздуха составит около + 9 ° C.

"Запишитесь на замену автомобильных шин, потому что со следующей недели температура воздуха начнет ощутимо снижаться", - предупреждает синоптик.