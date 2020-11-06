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Праздник 6 ноября: народные приметы и запреты

Праздник 6 ноября: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

6 ноября православные отмечают праздник в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Считалось, что она исцеляет больных и успокаивает страдающих.

Первое чудо от этой иконы было зафиксировано в 1688 году. Тогда от тяжелой болезни после молебна у иконы исцелилась Евфимия, сестра патриарха Иоакима. В память об исцелении 6 ноября было установлено празднование, а храм стал наименоваться в честь чудотворного образа.

Рано утром в этот день на Руси было принято ходить в церковь и, молясь у иконы Божией Матери, просить ее об избавлении от печали, болезней и о помощи в трудных делах.

Также 6 ноября проводились гадания - девушки верили, что так они смогут узнать имя своего суженого.

Незамужние девушки собирались на посиделки, на которых пряли, рассказывали друг другу страшные истории, веселились, пели, танцевали, играли. Все это проходило при свете горящей лучины, поставленной в специальное укрепление – светец.

Этот день считается удачным для сделок с недвижимостью.

Запреты:

  • 6 ноября нельзя небрежно обращаться с хрупкими вещами, особенно с зеркалами. Если вы что-то разобьёте, то накличете на себя беду.

  • Строго запрещено ругаться, сквернословить, держать обиду, злиться и совершать плохие поступки.

  • Не стоит брать угощение от представителей противоположного пола, если они вам не нравятся.

  • Не стоит заводить новые отношения.

Народные приметы:

  • Днем стелется густой туман – остаток осени будет погожий.

  • Треск лучины, дров в печке или камине предупреждает о морозе.

  • Если после длительного затишья налетел ветер, а на закате ненастно, ожидается снегопад.

  • Легкий морозец и корка льда на реках предвещают лютую зиму.

  • Кружение и карканье ворон, а также затяжной северный ветер – к метели.

  • Если услышать в этот день пение сверчка, то скоро в доме появится покойник.

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Праздник, Традиции, Приметы, Запреты.

Автор:

Телеграф
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