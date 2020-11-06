Карантин выходного дня в Украине: Шмыгаль сделал заявление

В связи с пандемией коронавируса правительство Украины уже задумывается об усилении карантинных мер. В то же время тема "карантина выходного дня" еще обсуждается.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу в Киеве.

По его словам, касательно "усиления карантина, так называемого "выходного дня", эта тема обговаривается на уровне разных рабочих групп, экспертов, общества".

В Министерстве здравоохранения сразу же проинформируют, если в Верховной Раде Украины прийдут к такому решению. Также премьер отметил, что "Минздрав проконсультируется относительно такой инициативы с народными депутатами и научными учреждениями".

Стоит напомнить, что ранее глава Минздрава Максим Степанов рассказал, введут ли в Украине новую "черную" карантинную зону.

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