Антициклон Ramesh изменит погоду в Украине: чего ожидать

На Украину надвигается антициклон Ramesh, а потому украинцев ждет два относительно сухих дня.

Об этом написала синоптик Наталья Диденко в Фейсбук.

"Антициклон Ramesh заблокирует дожди на все выходные в Украине. Но туманам позволит шастать", - написала она.

Согласно прогнозу Диденко в субботу и воскресенье температура в среднем будет составлять +8..+13 градусов, а на Юге +12..+15.

Ветер северо-западный, умеренный, но временами порывистый.

В столице на выходные дожди не ожидаются, но возможен туман. Температура воздуха ночью опустится до +5...+7.

"На следующей неделе начнет к нам затекать воздух арктического происхождения, появятся первые морозы", - добавила Диденко.

Как сообщалось ранее, в Кабмине задумались об усилении карантинных мер из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. В то же время глава Минздрава заверил, что все сообщения о "черной зоне" в Украине являются фейком.