Без дождей, но с туманами: прогноз погоды на выходные в Украине

На выходных, 7-8 ноября, в Украине будет преимущественно сухая и облачная с прояснениями погода.

Как сообщается в прогнозе Украинского гидрометцентра, в субботу в Украине будет облачно с прояснениями, осадки не ожидаются. Ночью и утром в западных областях местами туман. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 9-14°.

В воскресенье, 8 ноября, синоптики также прогнозируют пасмурную, но сухую погоду. Ночью и утром местами туман. Ветер западный, северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 7-12°.

В Киеве в субботу, 7 ноября, синоптики осадков не прогнозируют. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем около 10°. В воскресенье также будет сухо, ночью и утром местами туман. Ветер западный, северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 7-12°.

О том, что Украину на выходных ожидает два относительно сухих дня - рассказала метеоролог Наталья Диденко.

В субботу в Киеве будет облачно с прояснениями, сообщается на weather.com: "Утром 7 ноября облачно с последующим солнцем после обеда. Максимум 11 градусы Цельсия. Ветер от 15 до 25 км/ч. Вечером ожидается переменная облачность. Минимум 6 градусы Цельсия. Ветер от 10 до 15 км/ч."

В воскресенье, 8 ноября, метеорологи обещают ясный день: "Максимум 10 градусов Цельсия. Ветер от 10 до 15 км/ч. Вечером облачно. Минимум 6 градусы Цельсия. Ветер переменный".

О том, что погода в Украине будет постепенно ухудшаться и меняться от осенней к зимней свидетельствуют данные на сайте Gismeteo.

В Киеве в ближайшие выходные температура поднимется до +12, в субботу в столице будет ясно. После этого температура будет падать, а к концу месяца упадет до нуля. Ночью температура будет опускаться до -5.

По данным SINOPTIK 7 ноября в небо в Киеве практически весь день будет облачным, днем возможно небольшое прояснение. Без осадков. В воскресенье, 8 ноября, обещают облачную погоду, которая будет держаться в Киеве до самого вечера. Без осадков.