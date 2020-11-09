Какой праздник 9 ноября: народные приметы и запреты

В понедельник, 8 ноября, в православной церковь почитается память Нестора Литописца, который прославился своими самыми древними летописями в мире. Также этого дня в Украине, начиная с 1997, отмечают День украинской письменности и языка.

Родился не ранее, чем 1056. После смерти Феодосия Нестор пришел в монастырь, игуменом которого был Стефан, принявший Нестора, постриг его (1074-1075) и вывел в диакона. Нестор славил и восхвалял Бога. С годами добродетели его росли, но монаху хотелось освободиться от телесной плоти и достичь абсолютной духовности, чтобы стать истинным достойником Божиим.

Преподобный Нестор был киевским летописцем, монахом Киево-Печерской Лавры. Именно его перу принадлежит "Повесть временных лет", в которой Нестор подробно описал жизнь и деяния первых князей.

Под именем Нестор-Летописец Печерский он входит в список святых Римско-Католической церкви.

Что запрещено делать 9 ноября

В этот день творческим людям, которые добились успеха и славы, категорически запрещено брать в дары цветы. В народе говорили, что после подарка весь талант может сгинуть, а популярность уйдет.

Народные приметы 9 ноября

Иней на деревьях предвещает мороз.

Если утром стелется туман - оттепель не за горами.

Если дать обещание в этот день и выполнить его, то все плохое останется в прошлом.

Родившиеся 9 ноября обладают литературным даром и очень любят книги. Носить им следует обсидиан.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на этой неделе придут похолодания и первые заморозки.