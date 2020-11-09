Скачать
Понедельник, 09.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Ужас в палатах, "пропажа" лекарств и хамство медиков: рассказ вдовы умершего от COVID о лечении в Мариуполе
Ужас в палатах, "пропажа" лекарств и хамство медиков: рассказ вдовы умершего от COVID о лечении в Мариуполе
Морально-политический тест: эксперт объяснил, почему выборы президента США так будоражат россиян
Морально-политический тест: эксперт объяснил, почему выборы президента США так будоражат россиян
Жесткий карантин и полный локдаун: какие варианты борьбы с COVID-19 есть у Украины
Жесткий карантин и полный локдаун: какие варианты борьбы с COVID-19 есть у Украины
Коронавирус 9 ноября побил антирекорды в двух областях Украины
Коронавирус 9 ноября побил антирекорды в двух областях Украины

Исход выборов в США мало что изменит: украинцам припомнили слова Обамы

Исход выборов в США мало что изменит: украинцам припомнили слова Обамы
12:07 Сегодня Телеграф Фото: facebook

По состоянию на 9 ноября в Украине все еще не утихает интерес к тому, какая будет развязка выборов в США. Тем не менее, фамилия нового американского президента лишь незначительно повлияет на волнующие украинцев проблемы.

Такое мнение озвучил экс-нардеп Борислав Береза в своем Фейсбуке.

По его словам, не США решает проблемы Украины и людям стоит перенаправить свой "взор" на действия украинских властей и на внутренний контроль.

"Еще президент Обама написал правильный месседж: "Помните, что независимо от того, что происходит, солнце будет вставать утром и Америка все равно будет величайшей страной на Земле"", - отметил экс-нардеп.

Ведь именно украинцы будут определять будущее Украины и они же будут заниматься украинской проблематикой, возрождением и обустройством страны. Таким образом, каждый должен начать с себя "не кивая на других", - говорит Береза.

Читайте также в материале "Телеграф": Выборы в США и победа Байдена вызвали бурную реакцию в России ввиду отсутствия там реальной политической борьбы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, США, Выборы, Джо Байден, Борислав Береза.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина никогда не добьется успеха в переговорах по Крыму и Донбассу - офицер НАТО
02 Появилось видео избиения в Киеве мужчины, проучившего мотоциклиста-нарушителя
03 Поздравления Байдена с победой на выборах в США породили мемы
04 Азербайджан не остановился на взятии Шуши: что происходит в Карабахе 9 ноября
05 Стало известно, когда и где простятся с Михаилом Жванецким
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Жили с чувством неполноценности&quot;: Азербайджан после взятия Шуши уверенно продвигается в Карабахе
"Жили с чувством неполноценности": Азербайджан после взятия Шуши уверенно продвигается в Карабахе
Симпсоны предсказали и последние выборы в США: свежие приколы про конец президентства Трампа
Симпсоны предсказали и последние выборы в США: свежие приколы про конец президентства Трампа
Генерал рассказал, какое оружие США может передать Украине с приходом Байдена
Генерал рассказал, какое оружие США может передать Украине с приходом Байдена
Гуляйте, работайте и не бурчите: неутешительный прогноз погоды в Украине на неделю
Гуляйте, работайте и не бурчите: неутешительный прогноз погоды в Украине на неделю
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь