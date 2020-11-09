Исход выборов в США мало что изменит: украинцам припомнили слова Обамы

По состоянию на 9 ноября в Украине все еще не утихает интерес к тому, какая будет развязка выборов в США. Тем не менее, фамилия нового американского президента лишь незначительно повлияет на волнующие украинцев проблемы.

Такое мнение озвучил экс-нардеп Борислав Береза в своем Фейсбуке.

По его словам, не США решает проблемы Украины и людям стоит перенаправить свой "взор" на действия украинских властей и на внутренний контроль.

"Еще президент Обама написал правильный месседж: "Помните, что независимо от того, что происходит, солнце будет вставать утром и Америка все равно будет величайшей страной на Земле"", - отметил экс-нардеп.

Ведь именно украинцы будут определять будущее Украины и они же будут заниматься украинской проблематикой, возрождением и обустройством страны. Таким образом, каждый должен начать с себя "не кивая на других", - говорит Береза.

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