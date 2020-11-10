"Похолодание укрепится": синоптик рассказала украинцам о погоде до конца недели

Антициклон до конца недели будет определять погоду в Украине. Осадков не предвидится.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

В ночные часы температура воздуха будет колебаться от -2 ° до + 4 °, а завтра днем будет не выше + 3 ° ... + 9 °.

Теплее на несколько градусов - в Крыму и на Закарпатье, + 8 ° ... + 12 °.

Местами ожидаются туманы.

В Киеве завтра, 11 ноября, столбики термометров сползут вниз, днем в среду ожидается около + 5 °. Осадков не будет.

"В дальнейшем похолодание укрепится, антициклональний характер погоды удержится, будет без осадков, с периодическими туманами", - написала синоптик.