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Когда коронавирус сравнивают с гриппом, у меня просто нет слов: врач-инфекционист про пандемию в Украине

Когда коронавирус сравнивают с гриппом, у меня просто нет слов: врач-инфекционист про пандемию в Украине
05:17 Сегодня Телеграф Фото: twitter

В Украине продолжает распространяться коронавирус. А все потому, что COVID-19 довольно сложен сам по себе и украинцы никогда не сталкивались с подобным. Некоторые люди сравнивают корону с гриппом, но это все только потому, что они не понимают реальную проблему.

Такое мнение озвучила врач-инфекционист Ольга Голубовская, передает "ГОРДОН".

По ее словам, сейчас самый страшный период за всю ее профессиональную деятельность. И хотя она пережила много пандемий (например, свиной грипп), и эпидемий (например, эпидемия дифтерии вошедшая во все отчеты ВОЗ), такого рода "угрозы" Голубовская еще не видела. И теперь перед системой здравоохранения стоят совсем другие задачи.

COVID-19 - довольно новый вирус, сейчас он активно адаптируется к человеческой популяции, также и мы к нему. Стоит отметить, что разительные изменения в течении заболевания отмечались сравнив последний месяц с летним периодом, не говоря уже о весеннем.

Таким же образом меняется и спектр тяжелых пациентов: "У нас сейчас все больше и больше людей до 50–60 лет очень тяжелых. А пожилые люди могут спокойно выздороветь. Не обязательно все пожилые должны умереть", - отметила врач-инфекционист в своем интервью.

Стоит напомнить, что в украинских больницах из-за роста уровня заболеваемости коронавирусом ситуация довольно напряженная..

Читайте также в материале "Телеграф": Президент Украины Владимир Зеленский заразился коронавирусом и посвятил этому пост в Фейсбуке.

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Все по теме:

Грипп, Коронавирус, Ольга Голубовская, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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