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Какой праздник 11 ноября: народные приметы и запреты

Какой праздник 11 ноября: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Вслед за покровительницей ткачества и прядения Параскевой Пятницей поминается святая Анастасия, помогающая в работе с шерстяной пряжей. 11 ноября православная церковь в этот день чтит память преподобной мученицы Анастасии Римляныни. В простонародье ее прозвали Овечницей.

Анастасия родилась в знатной семье, однако рано осиротела. И ее забрали на воспитание в женскую христианскую общину. Когда ей исполнился 21 год, она градоначальнику Прову. Она сказала, что верует в Иисуса Христа и отказывается поклоняться языческим богам. За это девушку выставили обнаженной перед жителями города. Анастасия перед народом начала обличать Прова в грехах, за что была зверски замучена и обезглавлена. Тело её бросили на растерзание диким животным.

В народе верили, что именно покровительство святой Анастасии защищает скот от болезней и спасает от волков.

В этот день было принято рассчитываться с овчарами и угощать их пирогами из свежей муки.

С этого дня начинали стричь животных. По поверьям, прежде чем приступить к стрижке овец, хозяин или хозяйка должны были взять клочок шерсти и вложить его в ножницы, чтобы задобрить злых духов.

Запреты дня:

  • Запрещается неуважительно относиться к пастухам, а также спорить с ними и скандалить.

  • Вечер 11 ноября нельзя проводить в одиночестве или с незнакомыми людьми - это может привести к крупной ссоре с родственниками или большому несчастью.

  • Женщинам в эту среду не рекомендуется ходить с голой шеей. Ее следует украсить бусами, которые обеспечат счастье и удачу не только в карьере, но и в личной жизни.

  • Запрещается впускать в дом, где есть малыш, незнакомца.

Народные приметы:

  • Если волки рыщут по полям, то быть беде. Возможен неурожай, голод или война.

  • Если идет снег или дождь, то в день Архангела Михаила (21 ноября) будет оттепель.

  • Низко движутся облака по небу – к похолоданию.

  • Если ночью иней, то днем снега не будет.

  • Голуби воркуют – значит, погода будет хорошая.

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Праздник, Традиции, Приметы, Запреты.

Автор:

Телеграф
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