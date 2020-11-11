Антициклон заблокирует дожди: синоптик уточнила прогноз погоды на ближайшие дни

Без существенных осадков, но с похолоданием пройдет вторая половина недели.

Такой прогноз дает на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

По словам синоптика, причиной того, что четверг, 12 ноября, в Украине пройдет без осадков, является антициклон, которых их блокирует. Из-за похолодания и антициклона можно будет наблюдать одно из самых красивых метеорологических явлений – изморозь.

Ветер южно-восточный, умеренный.

Температура продолжит снижаться. Ночью 12 ноября до -3…+4 градусов, днем 3-8 градусов тепла.

В Киеве осадки маловероятны. Ближайшей ночью будет от 0 до +3 градусов, а днем, 12 ноября +3…+6 градусов.

"Закрывается сезон сушенных грибов и открывается сезон грибов мороженных. Гуляйте, пейте витамины, но без маниакальности, одевайтесь по синоптической ситуации, позвоните старшим одиноким родственникам или старым друзьям ваших родителей – они обрадуются", - предлагает Диденко.

Читайте также: Зеркальная дата 11.11.2020: что нужно сделать в этот день