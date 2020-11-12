Скачать
Четверг, 12.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Итоги 11 ноября: карантин выходного дня, коронавирус в верхушке власти Украины и протесты в Ереване
Итоги 11 ноября: карантин выходного дня, коронавирус в верхушке власти Украины и протесты в Ереване
Зеленский, Ермак, Разумков и не только: кто из украинской верхушки сейчас болеет COVID-19
Зеленский, Ермак, Разумков и не только: кто из украинской верхушки сейчас болеет COVID-19
Пустой и безжизненный Степанакерт после прекращения войны попал на видео
Пустой и безжизненный Степанакерт после прекращения войны попал на видео
Сборная Украины бита в Польше: видеообзор матча
Сборная Украины бита в Польше: видеообзор матча

Какой праздник 12 ноября: народные приметы и запреты

Какой праздник 12 ноября: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

12 ноября православная церковь почитает память мученицы Зиновии и мученика Зиновия, которые были братом и сестрой. Они родились в благочестивой семье, рано осиротели. От родителей им досталось большое состояние, которое раздали нищим. Они начали жить в добровольной нищете и проповедовать христианскую веру. В награду за этот поступок брат получил дар чудотворения.

После прихода к власти императора Диоклетиана, начались массовые гонения сторонников христианской веры. Зиновий и Зиновия не захотели отказаться от христианской веры и их казнили.

В народе 12 ноября называли Синичкин праздник, так как по поверью к святому Зиновию слетались эти маленькие пичуги. Делали для них кормушки. Верили, что если синичка залетит во двор, то будет счастье и достаток в доме.

Кроме того, этот день считался праздником охотников, выезжающих в это время на первую порошу. По этому поводу устраивались пышные проводы и проводились всевозможные обряды.

Запреты дня:

  • 12 ноября нельзя проводить бесцельно. Лучше все дела распланировать с самого утра.

  • Запрещено в этот день идти на неоправданный риск. Если не хотите навлечь на себя беду, следует быть рассудительным и осторожным.

  • Но самым страшным грехом считается развод 12 ноября.

Народные приметы на 12 ноября

  • Если заяц перебежал дорогу, то быть неудаче.

  • Если волки стаями ходят, то будет война, голод или эпидемия.

  • Чтобы привлечь к себе удачу нужно покормить птиц.

  • Если много синичек прилетело в этот день, то скоро похолодает.

  • Если выпал снег в виде мелкой крупы, грядут сильные морозы.

  • Синички клюют кору деревьев – будет сырая и дождливая погода.

  • Услышать рано утром пение птиц – к холодам.

  • Встретить волка на своем пути – к беде.

12 ноября  православная церковь почитает память мученицы Зиновии и мученика Зиновия, которые были братом и сестрой. Они родились в благочестивой семье, рано осиротели. От родителей им досталось большое состояние, которое раздали нищим.  Они начали жить в добровольной нищете и проповедовать христианскую веру. В награду за этот поступок брат получил дар чудотворения. 

После прихода к власти императора Диоклетиана, начались массовые гонения сторонников христианской веры. Зиновий и Зиновия не захотели отказаться от христианской веры и их казнили.

В народе 12 ноября называли Синичкин праздник, так как по поверью к святому Зиновию слетались эти маленькие пичуги. Делали для них кормушки. Верили, что если синичка залетит во двор, то будет счастье и достаток в доме.

Кроме того, этот день считался праздником охотников, выезжающих в это время на первую порошу.  По этому поводу устраивались пышные проводы и проводились всевозможные обряды. 

Запреты дня:

12 ноября нельзя проводить бесцельно. Лучше все дела распланировать с самого утра.

Запрещено в этот день идти на неоправданный риск. Если не хотите навлечь на себя беду, следует быть рассудительным и осторожным.

Но самым страшным грехом считается развод 12 ноября. 

Народные приметы на 12 ноября

Если заяц перебежал дорогу, то быть неудаче.

Если волки стаями ходят, то будет война, голод или эпидемия.

Чтобы привлечь к себе удачу нужно покормить птиц.

Если много синичек прилетело в этот день, то скоро похолодает.

Если выпал снег в виде мелкой крупы, грядут сильные морозы.

Синички клюют кору деревьев – будет сырая и дождливая погода.

Услышать рано утром пение птиц – к холодам.

Встретить волка на своем пути – к беде.

 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Праздник, Традиции, Приметы, Запреты.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ефремова "потеряли" по пути в колонию
02 Готовятся к обострению? Стало известно о подозрительных действиях боевиков на Донбассе
03 Провокация, разгон и провал отставки Пашиняна: что происходит у парламента Армении. Видео
04 Лунин пропустил от Польши курьезный гол в стиле Шовковского (видео)
05 Зеленский, Ермак, Разумков и не только: кто из украинской верхушки сейчас болеет COVID-19
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Стало известно, когда Украина сможет получить первую вакцину от коронавируса
Стало известно, когда Украина сможет получить первую вакцину от коронавируса
Кого принимают медучреждения Украины (список)
Кого принимают медучреждения Украины (список)
&quot;Президентская карма?&quot; Как падало доверие украинцев к Зеленскому и Порошенко после инаугурации
"Президентская карма?" Как падало доверие украинцев к Зеленскому и Порошенко после инаугурации
Какой праздник 12 ноября: народные приметы и запреты
Какой праздник 12 ноября: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь