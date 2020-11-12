Какой праздник 12 ноября: народные приметы и запреты

12 ноября православная церковь почитает память мученицы Зиновии и мученика Зиновия, которые были братом и сестрой. Они родились в благочестивой семье, рано осиротели. От родителей им досталось большое состояние, которое раздали нищим. Они начали жить в добровольной нищете и проповедовать христианскую веру. В награду за этот поступок брат получил дар чудотворения.

После прихода к власти императора Диоклетиана, начались массовые гонения сторонников христианской веры. Зиновий и Зиновия не захотели отказаться от христианской веры и их казнили.

В народе 12 ноября называли Синичкин праздник, так как по поверью к святому Зиновию слетались эти маленькие пичуги. Делали для них кормушки. Верили, что если синичка залетит во двор, то будет счастье и достаток в доме.

Кроме того, этот день считался праздником охотников, выезжающих в это время на первую порошу. По этому поводу устраивались пышные проводы и проводились всевозможные обряды.

Запреты дня:

12 ноября нельзя проводить бесцельно. Лучше все дела распланировать с самого утра.

Запрещено в этот день идти на неоправданный риск. Если не хотите навлечь на себя беду, следует быть рассудительным и осторожным.

Но самым страшным грехом считается развод 12 ноября.

Народные приметы на 12 ноября

Если заяц перебежал дорогу, то быть неудаче.

Если волки стаями ходят, то будет война, голод или эпидемия.

Чтобы привлечь к себе удачу нужно покормить птиц.

Если много синичек прилетело в этот день, то скоро похолодает.

Если выпал снег в виде мелкой крупы, грядут сильные морозы.

Синички клюют кору деревьев – будет сырая и дождливая погода.

Услышать рано утром пение птиц – к холодам.

Встретить волка на своем пути – к беде.

12 ноября православная церковь почитает память мученицы Зиновии и мученика Зиновия, которые были братом и сестрой. Они родились в благочестивой семье, рано осиротели. От родителей им досталось большое состояние, которое раздали нищим. Они начали жить в добровольной нищете и проповедовать христианскую веру. В награду за этот поступок брат получил дар чудотворения.

После прихода к власти императора Диоклетиана, начались массовые гонения сторонников христианской веры. Зиновий и Зиновия не захотели отказаться от христианской веры и их казнили.

В народе 12 ноября называли Синичкин праздник, так как по поверью к святому Зиновию слетались эти маленькие пичуги. Делали для них кормушки. Верили, что если синичка залетит во двор, то будет счастье и достаток в доме.

Кроме того, этот день считался праздником охотников, выезжающих в это время на первую порошу. По этому поводу устраивались пышные проводы и проводились всевозможные обряды.

Запреты дня:

12 ноября нельзя проводить бесцельно. Лучше все дела распланировать с самого утра.



Запрещено в этот день идти на неоправданный риск. Если не хотите навлечь на себя беду, следует быть рассудительным и осторожным.



Но самым страшным грехом считается развод 12 ноября.

Народные приметы на 12 ноября

Если заяц перебежал дорогу, то быть неудаче.

Если волки стаями ходят, то будет война, голод или эпидемия.

Чтобы привлечь к себе удачу нужно покормить птиц.

Если много синичек прилетело в этот день, то скоро похолодает.

Если выпал снег в виде мелкой крупы, грядут сильные морозы.

Синички клюют кору деревьев – будет сырая и дождливая погода.

Услышать рано утром пение птиц – к холодам.

Встретить волка на своем пути – к беде.