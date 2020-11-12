Карантин выходного дня может перерасти в полный локдаун: озвучен прогноз

Ограничения карантина "выходного дня" должны дать результат в течение второй-третьей недели. Если результата не будет - в стране возможен полный локдаун.

Об этом РБК-Украина заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.

По его словам, карантин выходного дня вводится, чтобы снизить активность населения.

"Согласно инкубационному периоду - он длится в среднем 7-8 суток, мы увидим результат на второй-третьей неделе по снижению заболеваемости. Если результата не будет - можно говорить о малоэффективном мероприятии", - сказал Рубан.

В таком случаев в стране могут ввести локдаун.

"Карантин выходного дня - это один из шагов к полному локдауну. Если он не даст эффективного результата, то действительно для Украины нужно будет объявлять локдаун", - считает глава Госпотребслужбы Киева.

Рубан отметил, что карантин выходного дня показывает разные результаты в разных странах.

"В некоторых странах он применялся положительно, в некоторых - отрицательно, поэтому все зависит от правильного внедрения данного мероприятия", - добавил он.

Напомним, Министр здравоохранения Максим Степанов ранее пояснял, что для того, чтобы избежать губительного для бизнеса полного локдауна, но разорвать цепочку передачи заболевания, было решено ужесточать карантин на выходных. Действовать он будет с 00:00 субботы до 00:00 воскресенья. Впервые – в эти выходные – 14 и 15 ноября.