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Пятница 13-е: суеверия и запреты "мистического" дня

Пятница 13-е: суеверия и запреты "мистического" дня
Обновлено 13:05 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Пятница 13 – это мистический день, который наполняет сердца людей тревогой. И даже те кто относится к магии скептически, все равно побаиваются.

Пятницу 13-го считают самым неудачным днем в году, и по всему миру существуют различные суеверия по поводу этого дня. Люди приписывают этому дню особую "темную" силу и стараются быть осмотрительнее, чтобы не навлечь беду.

Суеверия, связанные с пятницей 13-го, формировались на протяжении многих тысячелетий. По одной из версий, именно в пятницу 13-го числа Адам и Ева отведали запретный плод, после чего были изгнаны из рая. Факт, который дополняет тревожности этому дню, наличие на Тайной вечере 13 человек, в том числе и Иуды.

В Средневековье было другое понимание «чертовой дюжины». Считалось, что колдовской шабаш может состояться только при участии 12 ведьм и сатаны - итого 13 «участников». 13 апреля 1307 года припадало на пятницу, и именно в тот день король Франции Филипп Красивый отдал приказ об аресте всех тамплиеров, которых потом сожгли на кострах инквизиции.

У древних славян не так число играло роль, как день недели - пятница считалась несчастливым днем.

Какие запреты существуют в пятницу 13:

  • Нельзя терять пуговицы, перед выходом из дома обязательно нужно проверить их на крепость.

  • Дальние путешествия, новые дела и планы также лучше отложить.

  • Ни в коем случаи нельзя ссориться и не поддаваться влиянию из вне. Любые споры и негатив могут привести к разрыву отношений.

  • Очень опасными будут выяснения отношений с незнакомцами.

  • В пятницу, 13 числа не стоит давать ничего в долг, особенно деньги.

  • Избегайте зеркал и ничего не поднимайте на улице.

Так, как же избежать неприятностей 13 ноября:

  • Самым полезным будет умение настраиваться на позитив.

  • Эзотерики считают, что самой сильной защитой в этот день будет оберег из соли. В течение дня носите с собой узелок с солью в кармане и сжимайте в случае опасности. Соль примет на себя весь негатив.

  • Опять же, не поддаваться негативу и ссориться с людьми.

  • Отложить все новые дела и поездки и не давать деньги в долг.

  • Особенно аккуратно стоит себя вести за рулем автотранспорта.

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Все по теме:

Приметы, Запреты, Пятница 13, Суеверие.

Автор:

Телеграф
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