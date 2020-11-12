Пятница 13-е: суеверия и запреты "мистического" дня

Пятница 13 – это мистический день, который наполняет сердца людей тревогой. И даже те кто относится к магии скептически, все равно побаиваются.

Пятницу 13-го считают самым неудачным днем в году, и по всему миру существуют различные суеверия по поводу этого дня. Люди приписывают этому дню особую "темную" силу и стараются быть осмотрительнее, чтобы не навлечь беду.

Суеверия, связанные с пятницей 13-го, формировались на протяжении многих тысячелетий. По одной из версий, именно в пятницу 13-го числа Адам и Ева отведали запретный плод, после чего были изгнаны из рая. Факт, который дополняет тревожности этому дню, наличие на Тайной вечере 13 человек, в том числе и Иуды.

В Средневековье было другое понимание «чертовой дюжины». Считалось, что колдовской шабаш может состояться только при участии 12 ведьм и сатаны - итого 13 «участников». 13 апреля 1307 года припадало на пятницу, и именно в тот день король Франции Филипп Красивый отдал приказ об аресте всех тамплиеров, которых потом сожгли на кострах инквизиции.

У древних славян не так число играло роль, как день недели - пятница считалась несчастливым днем.

Какие запреты существуют в пятницу 13:

Нельзя терять пуговицы, перед выходом из дома обязательно нужно проверить их на крепость.

Дальние путешествия, новые дела и планы также лучше отложить.

Ни в коем случаи нельзя ссориться и не поддаваться влиянию из вне. Любые споры и негатив могут привести к разрыву отношений.

Очень опасными будут выяснения отношений с незнакомцами.

В пятницу, 13 числа не стоит давать ничего в долг, особенно деньги.

Избегайте зеркал и ничего не поднимайте на улице.

Так, как же избежать неприятностей 13 ноября: