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Морозы, снег и туман: синоптик рассказала, какой будет погода в ближайшие дни

Морозы, снег и туман: синоптик рассказала, какой будет погода в ближайшие дни
Обновлено 14:10 Сегодня Телеграф

На смену холодному антициклону в Украине придет атмосферный фронт. Он принесет не только дневной "минус" но и местами мокрый снег. Ноябрь выдастся не особо теплым.

Об этом информирует синоптик Наталья Диденко.

Ожидается небольшое суточное колебание температуры воздуха, постепенное похолодание до ночных «минусов», антициклональная отсутствие серьезных осадков, туманы.

В Киеве в пятницу, 13 ноября, будет сухо и свежо, ночью 0-2 градуса тепла, днем + 4 + 6 градусов.

На значительной части территории Украины завтра также без осадков, периодические туманы с ухудшением видимости до 100-400 метров, холодно.

Кроме того, температура воздуха ближайшей ночью от 3 мороза до +4 градусов, на юге до +6 градусов, днем в пятницу ожидается + 3 + 8 градусов, на Закарпатье и в южной части до +10 градусов.

В субботу-воскресенье на севере появятся небольшие осадки в виде дождя и, возможно, мокрого снега. На остальной территории Украины - без существенных осадков.

 

Напомним, ранее Наталья  Диденко отмечала, что из-за похолодания и антициклона можно будет наблюдать одно из самых красивых метеорологических явлений – изморозь.

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Все по теме:

Украина, Погода, Дожди, Заморозки, Ноябрь, Прогноз погоды, Наталья Диденко.

Автор:

Телеграф
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