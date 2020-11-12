Появилось видео из «Феофании», где Зеленский и Ермак лечатся от коронавируса

Президент Владимир Зеленский и глава Офиса Президента Андрей Ермак 9 ноября сообщили, что заразились коронавирусом. Сейчас они находятся в больнице "Феофания" – в изолированных палатах.

В сети появилось видео с этой клиники.

На видео слышно, как работница больницы сообщает, что Зеленский и Ермак лечатся в отделении для больных COVID-19. Территория больницы охраняется сотрудниками Управления госохраны.

Напомним, 11 ноября спикер Дмитрий Разумков подтвердил, что у него тоже коронавирус. Председатель Верховной Рады Разумков заболел коронавирусом . COVID-19 недавно диагностировали и у вице-премьера Алексея Резникова, министра обороны Андрея Тарана и главы Минфина Сергея Марченко.