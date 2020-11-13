На выходных в Украине ожидается дождь с мокрым снегом и заморозки

13 ноября на всей территории страны будет переменная облачность, без осадков, температура в западных и южных областях +5…+10, ночью - +2…+4 градуса.

Об этом сообщает Укргидрометцентра.

На остальной части Украины +3…+5 и заморозками - от -4 до +1 градуса.

Днем 13 ноября в Киеве значительная облачность, ветер юго-восточный 3-5 м/с, температура до +6.

В субботу, 14 ноября, в Киеве, Житомире, Сумах и Чернигове возможен мокрый снег. Температура будет колебаться от -2 ночью до +6 днем.

В Киеве 14 октября +3…+5 градусов днем, ночью -1... +1.

Холоднее всего ночью будет в Луганске и Донецке -3…-5 и -2…-4, а днем 3…5 градусов тепла. Во Львове и Ивано-Франковске ночью 1-3 градус выше нуля, а днем +8…+10.

В воскресенье, 15 ноября, дождь с мокрым снегом пройдет в Киеве, Житомире, Сумах, Харькове, Полтаве, Луганске. В северных областях до -3 градусов ночью, до +6 днем.

В Киеве ночью -1…+1, днем +4…+6.

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщала, что атмосферный фронт принесет дневные морозы и осадки в виде мокрого снега.