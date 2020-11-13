Украина на пороге полного локдауна? В Раде назвали условие

Глава парламентского Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий не исключает введения в Украине полного локдауна. Такой сценарий будет введен в случае введения протокола сортировки больных Covid-19.

Об этом он заявил в эфире телеканала "1+1", видео обнародовано в Youtube.

По его словам, протокол сортировки - это локдаун системы здравоохранения и локдаун для страны.

"Когда врач должен выбирать, кого ему лечить - это катастрофа для страны", - сказал Радуцкий.

В то же время он добавил, что введение жесткого карантина весной помогло медицинской системе избежать пиковой нагрузки. Впрочем, нового локдауна украинская экономика не выдержит.

Ранее мы писали, что в украинских больницах из-за роста уровня заболеваемости коронавирусом ситуация напряженная. Уже в 10 областях заполняемость коек в медучреждениях превысила 70%.

К примеру, в Одессе из-за ограниченного резерва коек и персонала начали госпитализировать "уже очень тяжелых пациентов" с COVID-19.

А в Черкассах больная коронавирусом женщина родила младенца на земле под закрытой на замок дверью больничного корпуса.