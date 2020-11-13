Образование на карантине: МОН советует вузам перейти на "смешанную форму"

Министерство образования и науки рекомендует учреждениям высшего и профессионального предвысшего образования проводить с 16 ноября обучение по смешанной форме.

Об этом говорится в письме МОН к руководителям.

"С 16 ноября 2020 года обучение в учреждениях высшего и профессионального предвысшего образования рекомендуется проводить по смешанной форме с внесением соответствующих изменений в график образовательного процесса и расписание занятий, учитывая эпидемическую ситуацию в каждом конкретном регионе и учебном заведении", - говорится в сообщении.

Также в МОН отметили, что руководителям учебных заведений следует учитывать изменения в постановление Кабинета Министров Украины от 11 ноября 2020 года № 641 «Об установлении карантина и введении усиленных противоэпидемических мер на территории со значительным распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2», которыми запрещается посещение учебных заведений соискателями образования группами более 20 человек, кроме учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированного художественного образования.

В то же время в МОН отметили, что деятельность университетов и учреждений профессионального предвысшего образования, в соответствии с законодательством, организована на принципах автономии и самоуправления.

"Ввиду этого принятие решения относительно организации образовательного процесса во время действия карантина, в том числе о введении режима дистанционного обучения, относится к компетенции коллегиального органа управления учреждения высшего и профессионального предвысшего образования", - сообщили в МОН.

Напомним, ограничения карантина "выходного дня" должны дать результат в течение второй-третьей недели. Если результата не будет - в стране возможен полный локдаун.