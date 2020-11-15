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Зимнее "бабье лето" и сильные морозы: какой будет погода на День Святого Николая и Новый год

Зимнее "бабье лето" и сильные морозы: какой будет погода на День Святого Николая и Новый год
Обновлено 13:23 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Украинские Карпаты в прошлые выходные засыпало снегом, а народные синоптики уже начали давать прогнозы относительно погоды на новогодние праздники.

Как сообщает Obozrevatel, народный синоптик Леонид Горбань обещает умеренно холодный конец года.

Прогноз погоды до конца осени:

Так, до конца месяца морозы ожидаются 19-20 ноября, 24-25 ноября и 28-29 ноября. Периодов относительного потепления, когда температура воздуха будет подниматься до +2…+4 градуса, будет два: 21-23 ноября и 25-27 ноября.

В свою очередь, синоптик Владимир Деркач сообщает, что во второй половине последнего месяца осени в Украине будут и холодные дожди, и периоды потепления, и ночные морозы.

В 20-х числах ноября народный синоптик дал прогноз о незначительном потеплении, но затем снова станет холоднее, но не сильно. Ночью температура будет уходить в "минус", но не существенно. Днем также ожидаются морозы.

Прогноз погоды в декабре:

По данным Леонида Горбаня, первая неделя декабря будет теплой (+4+5 градусов), а 6 декабря пойдет снег с дождем.

Далее морозы установятся на уровне -9…-11 градусов, а 8 и 11 декабря земля покроется снегом. С 15 декабря ожидаются дожди со снегом.

Он прогнозирует, что на Николая, 19 декабря, будут морозы (-10...-13 градусов). За несколько дней до Нового года возможен снегопад, после которого придет оттепель.

Владимир Деркач прогнозирует в первых числах декабря похолодание, потом потепление с осадками, а с 9 по 10 число снова похолодание.

В середине декабря могут прийти плюсовые температуры, а вот на Николая прогнозируются ночные морозы.

Под Новый год синоптик обещает относительно теплую погоду, которую он называет "зимним бабьим летом".

Ранее "Телеграф" писал, что в воскресенье, 15 ноября, харьковчане встретили первый снег.

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Все по теме:

Погода, Прогноз погоды, Леонид Горбань, Владимир Деркач.

Автор:

Телеграф
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