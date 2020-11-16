Арестович вызвал Бутусова на баттл: что известно о громком медиа-конфликте и в чем стороны друг друга обвиняют

Между советником главы украинской делегации в ТКГ и известным блогером Алексеем Арестовичем и главным редактором Цензор.нет Юрием Бутусовым возник громкий публичный конфликт. В частности, Бутусов усомнился в компетентности Арестовича по военным делам и припомнил резкую смену политических предпочтений блогера. Сам же Арестович обвинил журналиста в пропаганде.

"Тут народ хочет баттла. Или как у нас иногда говорят, "дізнатися істину". По "Вагнеру", по военной экспертизе, по штурму тюрем, по Иловайску, по "Данам", про то, кто, где служил и многому другому", - написал Арестович в Facebook 13 ноября.

16 ноября Бутусов ответил Арестовичу, заявив, что "баттл" пройдет в формате интервью.

"Алексей Арестович, которого президент Зеленский назначил советником главы Трехсторонней контактной группы в Минске, и который заявил, что консультирует Офис президента, очевидно, в сфере коммуникаций вызвал меня... на "баттл". Таким образом, советник ТКГ приглашает журналиста обсудить волнующие его конфликтные вопросы", - написал он.

Также Бутусов отреагировал на недавнее интервью Арестовича, в котором тот заявлял о "33 боевых выходах за линию фронта" и получении звания майора.

"Оказывается, Арестович заключил контракт с ВСУ в сентябре 2018-го года. Должность - "помощник начальника разведки 72-й механизированной бригады". В этом качестве Арестович, по его словам, совершил "33 боевых выхода за линию фронта"! Заслужил 7 наград, включая наградное оружие и звание "майор"! И все это за год службы! Контракт был всего лишь годичный", - написал Бутусов.

В свою очередь, Арестович отклонил предложение провести интервью, а настоял на дебатах со взаимными вопросами и ответами.

"Спрятаться за "интервью" не удастся, ибо вся красота жанра дебатов в том, что самому придётся отвечать на вопросы. Дебаты предполагают, кстати, взаимные ответы на вопросы, как что меня так же можно будет спросить о чем угодно", - написал Арестович.

Впрочем, он также добавил, что будучи советником в делегации в ТКГ, готов дать интервью любому журналисту Цензора, кроме самого Бутусова, аргументировав это "конфликтом интересов".

Перепалка Бутусова и Арестовича разгорелась на фоне решения Минобороны о закупке 30 чешских гаубиц "Дана".

В сообщении Бутусова говорилось, что будут закупать устаревшие САУ, к которым к тому же нет боеприпасов, на что Арестович ответил, что речь идет о модернизированной версии, которая продолжает стоять на вооружении армии Чехии.

В сети тем временем активно комментируют медиа-конфликт, вспоминая признание Арестовича в 2017 году о том, что он на самом деле не патриот Украины.