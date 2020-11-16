Дом музыкантки Леси Рой перевернули вверх дном: она показала фото последствий обыска и рассказала детали

Музыкантка и лидер группы "Телері" Леся Рой рассказала о том, как к ней наведались правоохранители и устроили настоящий погром.

Об этом она написала в Facebook.

"Вот и до нас дошло - проснулись от грохота в дверь, влетают под десяток полицаев, ни звонка адвокату, ни ордера, понятых отпустили раньше, чем закончили копаться, меня и Сергея Бутко через полтора часа повезли в участок, меня выпустили, его - нет", - написала она.

Девушка говорит, что полицейские не назвали причину визита.

"В чем подозревают - не сказали, кричали "где оружие", увидели в углу покрышки (у хозяина квартиры есть авто, у нас - нет) - о, это вы украли из джипа", - пишет Рой.

По ее словам, в отделение их везли разными машинами, а по пути ей заявили, что у Бутко якобы обнаружили детскую порнографию на планшете.

Девушка отметила, что это не ее дом, но она снимает его на протяжении полутора лет.

Леся Рой основатель группы "Телері" и преподаватель в киевской музыкальной школе.

После начала боевых действий на востоке Украины регулярно посещает передовую, где дает концерты для военных и детей в приютах.