Пенсии в Украине повысят: кто и сколько будет получать

В Украине в декабре пересчитают прожиточный минимум, который будет действовать до 1 июля 2021 года. Перерасчет повлияет на три группы пенсионеров: тем, кто получает минимум; тем, кто получает максимум, и тем, у кого большой стаж. Перерасчет заложен в бюджете на 2020 год.

Об этом сообщает сайт Минфин.

Повысят пенсию тем, кому больше 60 лет. То бишь минимальная пенсия увеличится всего лишь на 57 грн – до 1769 грн. Также тем, кто заработал много стажа. По закону «норма» – 30 лет для мужчин и 35 лет для женщин. А если стаж выше, то положена прибавка в размере процента от прожиточного минимума. К примеру, сейчас женщина, имея 40 лет стажа, к основной пенсии получает прибавку в 172 грн.

И третья группа малочисленная, но получит ощутимую прибавку – до 570 грн. Речь идет о тех украинцах, которые имели большие зарплаты (примерно в 8 раз выше средней), или вышли на заслуженный отдых по специальным правилам. Сейчас размер их выплаты ограничен 10 прожиточными минимумами и составляет 17 120 грн, а уже с 1 декабря их выплата может составить 17 690 грн.

Напомним, ранее Николай Шамбир рассказал, что повышение пенсий будет происходить параллельно с повышением минимальных зарплат.