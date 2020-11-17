Врачи должны лечить, повара – кормить: Микичак ответили по поводу совета предпринимателям

Заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак 16 ноября во время брифинга посоветовала малому бизнесу "превратить проблемы в возможности" и пойти работать в больницы.

Совладелица Ведьма-бара «Лысая гора» Олеся Остафиева отреагировала на заявление чиновницы и опубликовала по этому поводу пост в Фейсбук.

По ее словам, такое сравнение некорректное, ибо если искать возможности «как медики» - то это уйти в тень.

"Ведь мы понимаем, какие возможности нашёл врач - он берет за свои услуги «благодарность» от пациента. На самом деле - вознаграждение, которое он заслуживает и в большинстве случаев, которое без вопросов готов заплатить пациент, понимая ценность услуги", - добавляет ресторатор.

Она отмечает, что государство не создало комфортных условий оплаты медицинских услуг пациентами и посему мы имеем убитую медицинскую инфраструктуру, врачей, которые «нашли новые возможности» и пациентов, которые оплачивают свои услуги, пряча конверты как преступники.

"Хотя преступник в этой схеме один - государство. Которое давно не способно поддерживать медицину бесплатной, но продолжает называть ее таковой, издеваясь над врачами и пациентами. И поэтому уйти в тень - это очень плохой совет", - подытожила Олеся

Олеся Остафиева обращается к Ирине Микичак.

"Я не знаю, сколько госпожа Микичак за свою жизнь создала рабочих мест, но как человек, который иногда принимает на работу людей, хотела бы ей передать: врачи должны лечить, повара кормить, продавцы продавать. А правительство должно уважать права и свободы своих граждан и обеспечивать условия, чтобы врач, повар и продавец имели достойную оплату труда и платили налоги".

Напомним, то ранее своим мнением о том, готов ли бизнес отстаивать свое право на работу совладелица Ведьма-бара «Лысая гора» Олеся Остафиева поделилась с «Телеграфом»