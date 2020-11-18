Штрафы до 3,5 тысяч евро: как в Европе наказывают за отсутствие маски (инфографика)

За неношеное маски в общественном здании или транспорте в Украине могут оштрафовать на месте на 170-255 гривен (средний штраф - чуть больше 6 евро). В Европе суммы штрафов значительно выше, как и дисциплина.

Издание "Слово и Дело" проанализировало и сравнило ситуацию со штрафами за неношение маски в Европе и Украине.

В Украине размер взыскания составит 170-255 гривен, в среднем это 6,3 евро, что немного в сравнении с другими странами.

Меньше, чем в Украине штраф за отсутствие маски только в Грузии – в среднем 5 евро.

В среднем 17 евро штрафа грозит за отсутствие маски в Армении.

Инфографика "Слово и Дело"

В Великобритании в сентябре ужесточили карантин из-за коронавируса, в том числе, увеличили штрафы за нарушение масочного режима. Теперь за появление без маски в публичных местах можно заплатить в среднем 3 тыс. 583,5 евро (67-7100 евро).

Если масочный режим был нарушен шесть раз, то грозит уже штраф в размере 7,1 тыс. евро.

Высокие штрафы также в Польше, средний размер – 3 тыс. 416 евро (от 112 до 6720 евро).

В среднем, чуть больше 3 тыс. евро придется заплатить за отсутствие маски в Испании (от 100 до 6 тыс. евро).

В Нидерландах в среднем 222,5 евро (95-350 евро), Бельгии – 250 евро, Германии – 275 евро (от 50 до 500 евро), Португалии – 235 евро (120-350 евро), Швейцарии – 232 евро, Латвии – 30 евро (10-50 евро).

Напомним, в Украине законом предусматривается штраф за пребывание в общественных зданиях, сооружениях и общественном транспорте во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты, в том числе и респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот. Размер штрафа будет составлять от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 170 до 255 гривен).