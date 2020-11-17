Нардепы провалили отсрочку введения кассовых аппаратов для малого бизнеса

Верховная рада провалила законопроект №4313-д об отсрочке кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей. Парламентарии не смогли одобрить его за основу.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Отметим, ранее комитет по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Верховной рады поддержал доработанный законопроект об отсрочке введения кассовых аппаратов для ФЛП.

Документ предусматривает отсрочку обязательного использования кассовых аппаратов до 1 января 2022 года для плательщиков единого налога 2-4 групп, за исключением рисковых отраслей.

Глава финкомитета Данил Гетманцев рассказал, что в законопроекте произошли существенные изменения. Он обращал внимание, что предыдущая редакция закона не получила поддержки, поскольку отсрочка была прописана для всех ФЛП.

Также, по словам парламентария, в доработанном проекте предлагали значительно смягчить ответственность за нарушение правил операций кассового аппарата и упростить отчетность для программных РРО.

Напомним, что на заседании в среду, 4 ноября, Верховная Рада не смогла отсрочить введение кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей до 2022 года.