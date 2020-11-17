Кабмин обязали предупреждать об ужесточении карантина за неделю

Во вторник, 17 ноября, Верховная Рада обязала правительство заблаговременно информировать граждан о введении карантинных ограничений или других решений, связанных с Covid-19.

Соответствующий проект постановления № 4320 поддержали 303 народных депутата.

Документ, в частности, обязывает Кабинет министров предупреждать о своих решениях по поводу карантина не позже, чем за семь дней до вступления их в силу.

#Рада9 прийняла Постанову «Про своєчасне інформування громадян у разі посилення протиепідемічних заходів з метою належної підготовки до такого посилення» https://t.co/zMIfHX5TOz pic.twitter.com/XT6XLHlHm2 — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) November 17, 2020

Согласно пояснительной записке, к документу, в случае ужесточения карантина в Украине (или на отдельной территории), в частности, введения локдауна, необходимо:

проинформировать граждан заранее о полном перечне таких мер, чтобы люди имели время заранее подготовиться к новым правилам;

вместе с усилением карантина проинформировать о поддержке, которая будет предоставляться уязвимым группам населения, а также субъектам хозяйствования;

ввести законодательные изменения относительно предоставления льгот бизнесу и поддержки граждан до момента введения локдауна.

Постановление предусматривает, что решение об ужесточении карантина должно быть обнародовано не позднее чем за неделю до начала действия новых ограничений.

Речь идет о таких ограничениях, как:

регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным, железнодорожным транспортом, городским электротранспортом, метрополитеном в городском сообщении;

посещение учебных заведений соискателями образования;

прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере культуры;

прием посетителей в кинотеатрах;

прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере общественного питания (баров, ресторанов, кафе и так далее);

прием посетителей в торгово-развлекательных центрах;

прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения;

покидать места своего проживания.

Документом также предусматривается, что не позднее чем за 7 календарных дней до начала действия двух и более указанных мер Кабмин должен проинформировать о мерах, которые будут введены для поддержки уязвимых групп населения, работников и субъектов хозяйствования (в частности по организации перевозок работников к месту работы и в обратном направлении).

Не позднее чем за 7 календарных дней до начала действия двух и более указанных мероприятий нужно будет вносить в Верховную Раду законопроект относительно предоставления государственной поддержки и льгот населению и субъектам хозяйствования, которые испытывают негативные последствия в связи с усилением противоэпидемических мероприятий.

Напомним, что на фоне сложной эпидемиологической ситуации в стране правительство ввело так называемый "карантин выходного дня".

Такое решение вызвало массовые протесты, в частности, среди представителей бизнеса.