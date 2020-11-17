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Кабмин обязали предупреждать об ужесточении карантина за неделю

Кабмин обязали предупреждать об ужесточении карантина за неделю
Обновлено 16:12 Сегодня Телеграф

Во вторник, 17 ноября, Верховная Рада обязала правительство заблаговременно информировать граждан о введении карантинных ограничений или других решений, связанных с Covid-19.

Соответствующий проект постановления № 4320 поддержали 303 народных депутата.

Документ, в частности, обязывает Кабинет министров предупреждать о своих решениях по поводу карантина не позже, чем за семь дней до вступления их в силу.

 

Согласно пояснительной записке, к документу, в случае ужесточения карантина в Украине (или на отдельной территории), в частности, введения локдауна, необходимо:

  • проинформировать граждан заранее о полном перечне таких мер, чтобы люди имели время заранее подготовиться к новым правилам;

  • вместе с усилением карантина проинформировать о поддержке, которая будет предоставляться уязвимым группам населения, а также субъектам хозяйствования;

  • ввести законодательные изменения относительно предоставления льгот бизнесу и поддержки граждан до момента введения локдауна.

  • Постановление предусматривает, что решение об ужесточении карантина должно быть обнародовано не позднее чем за неделю до начала действия новых ограничений.

Речь идет о таких ограничениях, как:

  • регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным, железнодорожным транспортом, городским электротранспортом, метрополитеном в городском сообщении;

  • посещение учебных заведений соискателями образования;

  • прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере культуры;

  • прием посетителей в кинотеатрах;

  • прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере общественного питания (баров, ресторанов, кафе и так далее);

  • прием посетителей в торгово-развлекательных центрах;

  • прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения;

  • покидать места своего проживания.

Документом также предусматривается, что не позднее чем за 7 календарных дней до начала действия двух и более указанных мер Кабмин должен проинформировать о мерах, которые будут введены для поддержки уязвимых групп населения, работников и субъектов хозяйствования (в частности по организации перевозок работников к месту работы и в обратном направлении).

Не позднее чем за 7 календарных дней до начала действия двух и более указанных мероприятий нужно будет вносить в Верховную Раду законопроект относительно предоставления государственной поддержки и льгот населению и субъектам хозяйствования, которые испытывают негативные последствия в связи с усилением противоэпидемических мероприятий.

Напомним, что на фоне сложной эпидемиологической ситуации в стране правительство ввело так называемый "карантин выходного дня".

Такое решение вызвало массовые протесты, в частности, среди представителей бизнеса.

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Все по теме:

Верховная Рада, Кабмин, Карантин, Предупреждение, Covid-19, Карантин выходного дня, Органичения.

Автор:

Телеграф
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