Какой праздник 18 ноября: народные приметы и запреты

18 ноября православная церковь отмечает память архиепископа Новгородского и Псковского Иона (в миру – Иоанна). Святой появился на свет в Новгороде в конце XVI века. Ещё в детстве остался круглой сиротой.
Архиепископ Ион основал множество приютов, помогал вдовам и сиротам. Также, при жизни совершил много чудес. И даже после его смерти чудеса продолжались - приходившие к его гробу люди исцелялись от разных болезней.
На Руси 18 ноября было связано с традициями, касающимися замужества и женитьбы. Незамужние девушки в этот день молились Святому Ионе о хорошем муже. На заре они разбрасывали вокруг своего дома мелкие монетки, булавки, пуговицы, бусины и предметы рукоделия для привлечения женихов.
В свою очередь, те парни, которые хотели найти себе невесту, должны были с утра пораньше выйти из дома, пройти по деревне и внимательно посмотреть во дворы домов, не видно ли там оставленных для них знаков.
Что касается сельскохозяйственных работ, то на Иону заканчивали собирать редьку. Именно этот овощ в основном употребляли в постные дни.
Запреты:
Нельзя в этот день принимать важные решения, заключать сделки, решать серьезные дела - ничего не выйдет.
18 ноября нигде нельзя ставить свою подпись, чтоб ее не украл нечистый.
Лучше избегать покупок, особенно крупных, таких как техника или недвижимость.
Нельзя в этот день быть грязным, носить старую одежду или стоптанную обувь.
Народные приметы:
Если в день Ионы выпадет снег - зима будет снежной.
Дымка покрыла луну – к долгому ненастью.
Если деревья покрылись инеем - скоро наступит оттепель.
Небо ясное и северный ветер - скоро похолодает.
Тучи опускаются вниз - к непогоде.