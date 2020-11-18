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Какой праздник 18 ноября: народные приметы и запреты

Какой праздник 18 ноября: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф

18 ноября православная церковь отмечает память архиепископа Новгородского и Псковского Иона (в миру – Иоанна). Святой появился на свет в Новгороде в конце XVI века. Ещё в детстве остался круглой сиротой.

Архиепископ Ион основал множество приютов, помогал вдовам и сиротам. Также, при жизни совершил много чудес. И даже после его смерти чудеса продолжались - приходившие к его гробу люди исцелялись от разных болезней.

На Руси 18 ноября было связано с традициями, касающимися замужества и женитьбы. Незамужние девушки в этот день молились Святому Ионе о хорошем муже. На заре они разбрасывали вокруг своего дома мелкие монетки, булавки, пуговицы, бусины и предметы рукоделия для привлечения женихов.

В свою очередь, те парни, которые хотели найти себе невесту, должны были с утра пораньше выйти из дома, пройти по деревне и внимательно посмотреть во дворы домов, не видно ли там оставленных для них знаков.

Что касается сельскохозяйственных работ, то на Иону заканчивали собирать редьку. Именно этот овощ в основном употребляли в постные дни.

Запреты:

  • Нельзя в этот день принимать важные решения, заключать сделки, решать серьезные дела - ничего не выйдет.

  • 18 ноября нигде нельзя ставить свою подпись, чтоб ее не украл нечистый.

  • Лучше избегать покупок, особенно крупных, таких как техника или недвижимость.

  • Нельзя в этот день быть грязным, носить старую одежду или стоптанную обувь.

Народные приметы:

  • Если в день Ионы выпадет снег - зима будет снежной.

  • Дымка покрыла луну – к долгому ненастью.

  • Если деревья покрылись инеем - скоро наступит оттепель.

  • Небо ясное и северный ветер - скоро похолодает.

  • Тучи опускаются вниз - к непогоде.

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Праздник, Традиции, Приметы, Запреты.

Автор:

Телеграф
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