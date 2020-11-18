Степанов озвучил размер зарплат, которые могут получать врачи в Украине

В то время, когда в Украине не успокаивается пандемия коронавируса и с каждым днем растет количество тяжело больных. Медицинская система остро нуждается в апгрейде и начать стоит с повышения зарплат медработников.
Об этом сообщил глава Минздрава Украины Максим Степанов во время своего брифинга 18 ноября, передают в Фейсбуке МОЗ Украины.
По его словам, уже были введены надбавки в размере 300% для всех медработников, задействованных в борьбе с эпидемией COVID-19. Кроме того, доплаты получают все медики, в независимости от того, задействованы они в борьбе с коронавирусом или нет.
Размеры надбавок таковы:
Тем не менее, в Минздраве надеются, что во время второго чтения проекта госбюджета в Верховной Раде внесут поправки, которые позволят профинансировать украинскую медицину на том уровне, в котором она нуждается. "Заработная плата врача должна начинаться с 22-25 тыс. грн", - отметил Степанов.
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