Украинский политик Владимир Горбулин считает, что Путину удалось возбудить к Украине ненависть. Он продолжает представлять Украину как фашистскую страну. Российские наемники и эти их актеры поганые приезжали на Донбасс воевать с "фашистами".

Об этом он говорит в интервью для издания "Факты"

"Давайте сформулируем так: уход Путина не восстановит дружбы и сотрудничества между Украиной и Россией, которых на самом деле с момента получения автономий никогда и не было. И Ельцин никогда про Крым не забывал. И его переговоры с Кучмой в формате «два на два» (я всегда на них присутствовал) о судьбе Черноморского флота проходили очень тяжело", - отметил политик.

Но, по его словам, Ельцин был другим, он не чекист. И в этом его главное достоинство.

"Он тоже не любил гэбэшников. А теперь 40 процентов всяких важных постов в России заняли выходцы из ФСБ. Губернаторов Путин назначает из своей охраны. Куда дальше идти-то?" - говорит Горбулин.

Стоит отметить, что Владимир Горбулин был первым вице-президентом Национальной академии наук Украины, доктором технических наук, секретарем Совета национальной безопасности и обороны в 1994—1999 годах, а также он лауреат Государственных премий СССР и Украины в области науки и техники

Напомним, что в последнее время распространяются слухи о болезни Паркинсона у президента России Владимира Путина. В то же время, есть объективные странности в поведении главы РФ и тот факт, что он полгода просидел в бункере.