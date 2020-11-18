Скачать
Среда, 18.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Ставки повышаются: когда Рада примет бюджет и как промедление отразится на Украине
Ставки повышаются: когда Рада примет бюджет и как промедление отразится на Украине
Минфин объяснил, куда потратили деньги из COVID-фонда Украины
Минфин объяснил, куда потратили деньги из COVID-фонда Украины
Когда последний раз появлялся на публике Геннадий Кернес и о чем был его крайний пост в Instagram
Когда последний раз появлялся на публике Геннадий Кернес и о чем был его крайний пост в Instagram
Сборная Украины вылетает в Киев, так и не сыграв со Швейцарией
Сборная Украины вылетает в Киев, так и не сыграв со Швейцарией

Уход Путина не восстановит дружбу Украины с Россией: Горбулин указал на важный момент

Уход Путина не восстановит дружбу Украины с Россией: Горбулин указал на важный момент
Обновлено 14:32 Сегодня Телеграф

Украинский политик Владимир Горбулин считает, что Путину удалось возбудить к Украине ненависть. Он продолжает представлять Украину как фашистскую страну. Российские наемники и эти их актеры поганые приезжали на Донбасс воевать с "фашистами".

Об этом он говорит в интервью для издания "Факты"

"Давайте сформулируем так: уход Путина не восстановит дружбы и сотрудничества между Украиной и Россией, которых на самом деле с момента получения автономий никогда и не было. И Ельцин никогда про Крым не забывал. И его переговоры с Кучмой в формате «два на два» (я всегда на них присутствовал) о судьбе Черноморского флота проходили очень тяжело", - отметил политик.

Но, по его словам, Ельцин был другим, он не чекист. И в этом его главное достоинство.

"Он тоже не любил гэбэшников. А теперь 40 процентов всяких важных постов в России заняли выходцы из ФСБ. Губернаторов Путин назначает из своей охраны. Куда дальше идти-то?" - говорит Горбулин.

Уйдет ли Путин в ближайшее время? Прогноз генерала

Стоит отметить, что Владимир Горбулин  был первым вице-президентом Национальной академии наук Украины, доктором технических наук, секретарем Совета национальной безопасности и обороны в 1994—1999 годах, а также он лауреат Государственных премий СССР и Украины в области науки и техники 

Напомним, что в последнее время распространяются слухи о болезни Паркинсона у президента России Владимира Путина. В то же время, есть объективные странности в поведении главы РФ и тот факт, что он полгода просидел в бункере.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Россия, Владимир Путин, Владимир Горбулин.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 УЕФА сделал первое заявление касательно несостоявшегося матча Швейцария - Украина
02 "Обнадеживающее покашливание...": Путин запнулся, говоря про трагедию в Карабахе (видео)
03 В туалет в баночку и неделями не мыться: через что проходят больные COVID-19 в Запорожье
04 Горе-мать могла быть под веществами, пока тела малышей остывали на кровати: детали трагедии в Москве
05 Испания нанесла Германии сокрушительное поражение в Лиге наций: видеообзор матча
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Киеве водитель маршрутки попался с наркотиками: его &quot;сдала&quot; маска (фото и видео)
В Киеве водитель маршрутки попался с наркотиками: его "сдала" маска (фото и видео)
Подзаборный наперсточник и шахматный гроссмейстер: в сети сравнили тактику Путина и Эрдогана в Карабахе
Подзаборный наперсточник и шахматный гроссмейстер: в сети сравнили тактику Путина и Эрдогана в Карабахе
Топ-чиновник Нацполиции лишился работы на фоне скандала с нарушением карантина
Топ-чиновник Нацполиции лишился работы на фоне скандала с нарушением карантина
Когда и как осенью отмечают День матери
Когда и как осенью отмечают День матери
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь