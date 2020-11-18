Когда и как осенью отмечают День матери

День матери – особенный праздник. В этот день принято поздравлять самого близкого и родного человека в мире – маму.

Считается, что в этот день нужно поздравлять всех матерей и беременных женщин. Но обычно каждый поздравляет в первую очередь только свою маму.

День матери – праздник международный, однако в разных странах он припадает на разные даты. В основном весь мир отмечает День матери во второе воскресенье мая. Украина тоже относится к этим странам и поздравляет матерей весной.

А вот в России праздник отмечают в последнее воскресенье ноября, что в 2020 году припадает на 29 ноября.

История международного Дня матери начинается с США. В 1908 году с предложением утверждения праздника выступила американка Анна Джервис. И уже в 1910 году День матери признали официальным праздником.

Подробнее, об истории Дня матери можно причитать в материале "Телеграфа" - День матери 2020: история праздника в Украине и как празднуют в других странах.

В Украине праздник берет свои корни с Канады. В 1928 года Союз украинок Канады устроил первое празднование Дня матери. Через год такой праздник отгремел во Львове. Спустя более полвека, 10 мая 1999 года, указом президента Украины был издан указ, который постановил, что День матери будет ежегодно отмечаться во второе воскресенье мая.

В России в 1998 году указом президента Бориса Ельцина было утверждено, что День матери будет отмечаться в последнее воскресенье ноября.

Несмотря на то, что в Украине День матери припадает на весну, порадовать свою маму теплыми словами-поздравлениями никогда не бывает лишним. «Телеграф» подготовил трогательные поздравления с Днем матери в прозе и картинках, и в стихах.

Также, мы подготовили нежные поздравления для мам на украинском языке.