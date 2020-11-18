В Украине сделали шаг к введению накопительной пенсионной системы

Правительство будет предлагать Верховной Раде внедрение профессиональной накопительной системы. Сегодня, 18 ноября на заседании одобрили соответствующий проект закона.

Об этом информирует премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

"Профессиональную накопительную систему предлагается ввести для лиц моложе 35 лет, работающих в особо тяжелых и опасных условиях. Так люди получат собственные пенсионные счета, которыми они смогут воспользоваться, когда выйдут на пенсию. Речь идет о тысячах гривен, которые человек сможет получить в качестве доплаты к своей пенсии." - отмечает премьер-министр.

По его словам, объем средств для такой накопительной системы составит 2-3 млрд грн в год.

"Расчеты проведены до 2050 года показывают, что от введения такой системы выигрывают и работники, и работодатели, и вообще экономика страны. Поэтому готовы к дискуссиям и надеемся на поддержку этого законопроекту в зале парламента."

С проектом о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно накопительной профессиональной пенсионной системы можно подробнее:

Напомним, в Украине в декабре пересчитают прожиточный минимум, который будет действовать до 1 июля 2021 года. Перерасчет повлияет на три группы пенсионеров: тем, кто получает минимум; тем, кто получает максимум, и тем, у кого большой стаж.