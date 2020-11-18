Стало известно, сколько стоит лечение Зеленского в «Феофании»

Стоимость одного койко-дня для пациентов с COVID-19 в клинической больнице "Феофания" Государственного управления делами составляет 7 800 грн. Такую же сумму ежедневно тратят на лечение президента Украины Владимира Зеленского и главы Офиса президента Андрея Ермака.

Об этом сообщают Буквы со ссылкой на администрацию “Феофании”.

В эту сумму, в частности, входит пребывание в стационаре, врачебное наблюдение, диагностические процедуры и использование предназначенных медикаментов в соответствии с состоянием пациента и протеканием заболевания.

То есть, стоимость ежедневного лечения может увеличиваться, если пациенту назначили дорогие лекарства и процедуры.

Стоит отметить, ходили слухи, что за сутки пребывания в Феофании государство платит за Зеленского почти 3 млн гривен. Тогда в спор вмешался главврач "Феофании" и заявил, что президент лечится в больнице на тех же условиях, что и другие пациенты.