В учебнике по химии пишут, что сода лечит рак: сеть негодует

В учебнике для девятого класса по химии нашли информацию о том, что сода якобы имеет профилактические и лечебные свойства при онкозаболеваниях. Его авторы сослались на сайт Всеукраинской ассоциации пенсионеров.

На это обратила внимание пользователь Инна Домина в Facebook.

"Когда уже наконец в учебниках будут подаваться новости современной науки, а не тренды нетрадиционной медицины с сайта Ассоциации пенсионеров?", - написала она.

Этот учебник издали в 2017 году, он рекомендован Министерством образования и науки Украины.

Во втором параграфе говорится, что водный раствор соды следует пить для "профилактики и лечения онкозаболеваний, смягчения кашля при простуде" и при некоторых других болезнях.

Экспертка по аккредитации освидетельствования программы в Национальном агентстве по защите информации Каролина Айрапетян отмечает основные странные моменты в учебнике.

Оба поста вызвали бурные обсуждения в сети - "Удивлен, что не дописали, что этанол как лучший способ лечения отека легких", "С такой базой потом можно не удивляться почему так много" неверующих" в covid и сторонников народной медицины"

Напомним, ранее в школьном учебнике "Українська мова" за 5 класс заметили недопустимую ошибку.