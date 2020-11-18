Ляшко рассказал, сколько украинцев получат вакцину от COVID-19 бесплатно: ему указали на странность в расчетах

По механизму глобального доступа к вакцинам от COVID-19 (COVAX) сразу после регистрации препарата Украина сможет получить 8,5 млн доз вакцины, которых хватит для 20% населения.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Он отметил, что сейчас Украина работает над этим вопросом совместно с международным фондом COVAX. Его цель — первоочередная вакцинация людей, находящихся в группах риска.

"Это означает, что около 4 млн граждан Украины смогут вакцинироваться в первой половине 2021 за счет финансовой поддержки со стороны международных партнеров и правительств других стран", - отметил Ляшко.

Также он добавил, что к глобальному механизма COVAX включена вакцина от производителя Moderna (США). Предварительные результаты исследования этой вакцины отметили 95% эффективности предупреждения развития коронавирусной болезни COVID-19.

Напомним, что даже в том случае, если появится эффективная вакцина от коронавируса, защитные маски и социальная дистанция будут необходимы населению.