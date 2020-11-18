Большая лужа: как сейчас выглядит водохранилище, снабжающее Ялту питьевой водой

В Крыму с каждым днем ухудшается ситуация с водой. Стремительно высыхают водохранилища, реки и озера. И вот на грани исчезновения оказалось еще одно стратегически важное водохранилище.

Блогер RoksolanaToday&КрымUA на своей страничке в Twitter публикует фото пересохшего Загорского водохранилища, которое является источником питьевой воды для Ялты.

Для сравнения блогер показывает, как выглядело это водохранилище еще в июля нынешнего года.

"Так это же лужа какая-то", - отмечают в комментариях под постом.

Напомним, 17 ноября оккупационные власти Симферополя в очередной раз изменили график подачи воды. Из-за критической ситуации воду людям будут подавать только по 4 часа в день.

Ранее кремлевский куратор Крыма Марат Хуснуллин отличился циничным заявлением - дефицит воды на полуострове он объяснил "воровством крымчан".