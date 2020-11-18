Скачать
Среда, 18.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
"Прогноз начал сбываться!" Астролог назвал смертельную болезнь Путина
"Прогноз начал сбываться!" Астролог назвал смертельную болезнь Путина
Отец зарезал трехлетнюю дочь, пока жены не было дома: фото и первые детали трагедии на Донетчине
Отец зарезал трехлетнюю дочь, пока жены не было дома: фото и первые детали трагедии на Донетчине
Смерть преподавательницы от COVID-19: в больнице Житомира ответили по поводу проблем с кислородом
Смерть преподавательницы от COVID-19: в больнице Житомира ответили по поводу проблем с кислородом
Маркевич: С Испанией или Германией швейцарцы так не поступили бы
Маркевич: С Испанией или Германией швейцарцы так не поступили бы

Итоги 18 ноября: введение накопительных пенсий в Украине, Биткоин резко взлетел, печальная ситуация в COVID-больницах

Итоги 18 ноября: введение накопительных пенсий в Украине, Биткоин резко взлетел, печальная ситуация в COVID-больницах
21:47 Сегодня Телеграф

Коронавирус обновил печальный рекорд в Украине

COVID-19 за сутки унес жизни 256 украинцев. За минувшие 10 дней число летальных случаев не превышало 200.

Волонтер Дана Яровая рассказала о случае в украинской больнице, когда мужчина отказался от своей суточной «дозы» кислорода в пользу сына и умер.

Ляшко обещает украинцам 8,5 млн доз бесплатной вакцины от коронавируса

Кабмин провел очередное заседание

Накопительные пенсии предлагают ввести для украинцев, работающих в тяжелых и опасных условиях

Украинцев будут извещать о том, что они были в одном помещении с больным коронавирусом

Биткоин впервые с 2017 года подорожал до 18 тысяч долларов

Биткоин продолжает ставить рекорды. Стоимость первой мировой криптовалюты впервые с 2017 года перевалила за отметку в $18 000

В Берлине водометами разогнали митинг

Сразу несколько демонстраций противников коронавирусных ограничений и антипрививочников прошли сегодня, 18 ноября в правительственном квартале Берлина

Ушла из жизни народная артистка Украины Мария Байко

18 ноября ушла из жизни народная артистка Украины, профессор Львовской национальной музыкальной академии имени Николая Лысенко Мария Байко. Артистке было 89 лет.

Популярные песни шазама

Популярное приложение Shazam назвало самые популярные песни, которые чаще всего «шазамили» за все время существования музыкального поисковика.

Футбольный матч Швейцария - Украина

В Швейцарии заявили о невозможности проведения матча с Украиной в 2021 году

 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Швейцария, Протесты, Берлин, Матч, Коронавирус, Биткоин, Shazam, пеннсии, Мария Байко.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 УЕФА сделал первое заявление касательно несостоявшегося матча Швейцария - Украина
02 "Обнадеживающее покашливание...": Путин запнулся, говоря про трагедию в Карабахе (видео)
03 "Прогноз начал сбываться!" Астролог назвал смертельную болезнь Путина
04 Испания нанесла Германии сокрушительное поражение в Лиге наций: видеообзор матча
05 В туалет в баночку и неделями не мыться: через что проходят больные COVID-19 в Запорожье
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Рада блуждающих проходимцев&quot;. Эпическое фото из украинского парламента повеселило сеть
"Рада блуждающих проходимцев". Эпическое фото из украинского парламента повеселило сеть
Подзаборный наперсточник и шахматный гроссмейстер: в сети сравнили тактику Путина и Эрдогана в Карабахе
Подзаборный наперсточник и шахматный гроссмейстер: в сети сравнили тактику Путина и Эрдогана в Карабахе
Топ-чиновник Нацполиции лишился работы на фоне скандала с нарушением карантина
Топ-чиновник Нацполиции лишился работы на фоне скандала с нарушением карантина
В коронавирусном госпитале в Коммунарке взорвался кислородный трубопровод: первые видео ЧП
В коронавирусном госпитале в Коммунарке взорвался кислородный трубопровод: первые видео ЧП
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь