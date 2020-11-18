Итоги 18 ноября: введение накопительных пенсий в Украине, Биткоин резко взлетел, печальная ситуация в COVID-больницах

Коронавирус обновил печальный рекорд в Украине

COVID-19 за сутки унес жизни 256 украинцев. За минувшие 10 дней число летальных случаев не превышало 200.

Волонтер Дана Яровая рассказала о случае в украинской больнице, когда мужчина отказался от своей суточной «дозы» кислорода в пользу сына и умер.

Ляшко обещает украинцам 8,5 млн доз бесплатной вакцины от коронавируса

Кабмин провел очередное заседание

Накопительные пенсии предлагают ввести для украинцев, работающих в тяжелых и опасных условиях

Украинцев будут извещать о том, что они были в одном помещении с больным коронавирусом

Биткоин впервые с 2017 года подорожал до 18 тысяч долларов

Биткоин продолжает ставить рекорды. Стоимость первой мировой криптовалюты впервые с 2017 года перевалила за отметку в $18 000.

В Берлине водометами разогнали митинг

Сразу несколько демонстраций противников коронавирусных ограничений и антипрививочников прошли сегодня, 18 ноября в правительственном квартале Берлина

Ушла из жизни народная артистка Украины Мария Байко



18 ноября ушла из жизни народная артистка Украины, профессор Львовской национальной музыкальной академии имени Николая Лысенко Мария Байко. Артистке было 89 лет.

Популярные песни шазама

Популярное приложение Shazam назвало самые популярные песни, которые чаще всего «шазамили» за все время существования музыкального поисковика.

Футбольный матч Швейцария - Украина

В Швейцарии заявили о невозможности проведения матча с Украиной в 2021 году