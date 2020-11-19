Когда День ракетных войск и артиллерии и как красиво поздравить с праздником

День ракетных войск и артиллерии — праздник, который отмечает всех работников и военнослужащих ракетных войск и артиллерии.

Еще во времена СССР был учрежден этот праздник, чтобы отметить заслуги артиллеристов. Еще в 1944 году вышел указ, который и назначал 19 ноября – Днем ракетных войск и артиллерии. Дату выбрали не случайную, 19 ноября – благодаря силам артиллерии стартовала операция «Уран» в ходе Сталинградской битвы, которая стала коренным переломом в ходе Второй Мировой войны.

После распада СССР, Россия переняла традицию, и продолжает отмечать День ракетных войск и артиллерии 19 ноября.

Украина же с 1991 года официально не отмечала артиллеристов. Только в 1997 году президент Украины подписал указ, который назначал дату празднования Дня ракетных войск и артиллерии – 3 ноября.

Дату праздника тоже выбрали не просто так. 3 ноября 1943 года началась операция по освобождению Киева от захватчиков, и благодаря силам артиллерии удалось остановить атаку противника.

Видимо по привычке, украинские артиллеристы и ракетчики отмечают две даты — и 3, и 19 ноября, и чту в эти дни всех артиллеристов, воевавших и погибших на всех фронтах.

Если у вас есть знакомый артиллерией или ракетчик, то вы можете поздравить его, отправив поздравительную картинку. «Телеграф» собрал подборку поздравительных открыток по этому поводу.