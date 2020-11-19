Зеленский поставил точку в вопросе штрафов за неношение масок в Украине

Коронавирус продолжает "косить" украинцев и поэтому власти принимают определенные меры. В четверг, 19 ноября, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, принятый Верховной Радой еще 6 ноября, согласно которому граждан будут штрафовать за отсутствие средств защиты.

Об этом сообщили на сайте Офиса президента Украины.

Согласно обнародованным данным, штрафовать собираются граждан, которые будут находится без средств индивидуальной защиты в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина.

Размер штрафа составит от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан, тоесть (от 170 до 255 гривен).

Закон вступит в силу на следующий день после опубликования.

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