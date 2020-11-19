К снегу и морозу добавятся дожди: какой будет погода в пятницу, 20 ноября

Синоптик Наталья Диденко рассказала, что 20-го ноября между антициклонами Udo и Thodo вклиниться атмосферный фронт северного циклона, который осложнит ситуацию на дорогах Украины, состояние наших сосудов, настроения и работоспособности.

"Он привлечет с собой дождь и снег, снежную кашу на дорогах, там, где будут небольшие минусы или "ноль" - случаться гололедица, словом, типичное межсезонье, которое мы не очень любим, но которое всегда приходит." - отмечает Диденко.

Осадки будут не везде. Наибольшая вероятность дождя и снега в пятницу - на Севере, Западе, местами в Центре, кроме Днепра с районами.

На Востоке Украины и на Юге завтра - сухо, лишь в Крыму и Приазовье влажность иногда увеличится.

Температура воздуха предполагается низкой: ночью от +3 до -4 градусов, в восточных областях местами до -6-8 градусов, днем в Украине 0 + 5 градусов, на Востоке иногда 0-2 градуса мороза.

В Киеве 20-го ноября ожидается дождь и снег, на дорогах невесть что, будет скользко и плохая видимость, ночью до 2 мороза, днем до 2 тепла.

Напомним, что вечером 17 ноября в Киеве выпал первый снег. А уже утром 18 ноября жители одного из спальных районов Киева проснулись под жужжание триммеров для стрижки травы