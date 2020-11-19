Две недели лечили по телефону: врач поделился историей о смерти пациентки

Врач-инфекционист Евгений Дубровский объяснил, чем может быть опасно дистанционное лечение, которое практикуется сейчас в связи с пандемией коронавируса.

У себя в Facebook он написал, что такое лечение уже сейчас имеет негативные последствия.

По словам Дубровского, на 100% оценить состояние пациента по телефону невозможно.

"У меня умерла пациентка. Умерла за несколько часов. Потому что спасти ее было уже невозможно. Ведь время было потрачено ... Две недели дома. Две недели, каждый день лихорадка. Ни разу врач не видел за этот период больной. Лишь несколько консультаций по телефону. Стандартных. Таких, как говорят почти всем. Опять три антибиотика. И снова сверхтяжелое состояние - сатурация при поступлении 51%. И летальный случай. Виновных не хочу искать, ведь они со многих сторон. Вся система оказания помощи - единственная большая проблема", - написал он.

Кроме того, врач говорит, что больные постоянно накручивают себя, выдают второстепенные жалобы за важные, а о действительно опасных моментах не могут четко ответить. Он добавил, что сейчас «дистанционное лечение претерпевает полный крах».

«Утверждаю — дистанционное лечение скоро всех нас сведет в могилу. Точнее не так. Не всех. А действительно тяжелых и тех, кто нуждается в помощи. Ведь большинство здорового населения выздоровеет от ковида и так, без лекарств. Для них это вообще не проблема. Только не надо мешать нормальной работе иммунитета», — подчеркнул Дубровский.

Напомним, в Житомире от осложнений COVID-19 женщина, сообщившая о критической ситуации с кислородом в больнице.