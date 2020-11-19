Парубий получил положительный результат теста на COVID-19

На самоизоляцию из-за COVID-19 отправился бывший председатель Верховной Рады Андрей Парубий, который заболел коронавирусной инфекцией.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Получил положительный результат теста на коронавирус. Сообщил об этом всем, с кем контактировал в последние дни", - написал Парубий.

Он указал, что хорошо себя чувствует, однако полностью самоизолировался.

Напомним, ранее один из лидеров "Оппозиционной платформы – За жизнь" народный депутат Вадим Рабинович заболел коронавирусом.