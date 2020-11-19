Скачать
Четверг, 19.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Источник рассказал об усугублении конфликта в окружении Зеленского
Источник рассказал об усугублении конфликта в окружении Зеленского
Рассылают фейковое порно: коллекторы придумали новый способ «выбивания» денег у должников
Рассылают фейковое порно: коллекторы придумали новый способ «выбивания» денег у должников
Всплеск заболеваемости и смертности от коронавируса зафиксировали в семи областях Украины
Всплеск заболеваемости и смертности от коронавируса зафиксировали в семи областях Украины
Капитан сборной Украины прервал молчание из-за ситуации со Швейцарией
Капитан сборной Украины прервал молчание из-за ситуации со Швейцарией

«Ужас и безвкусица»: в сети обсуждают эскиз большого Государственного герба

«Ужас и безвкусица»: в сети обсуждают эскиз большого Государственного герба
20:35 Сегодня Телеграф

Организационный комитет объявил победителей в конкурсе на лучший эскиз большого Государственного герба Украины.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Facebook. 

"Жюри представило свое решение сегодня на заседании Оргкомитета. Первую премию получил проект Алексея Кохана. Эскиз-победитель содержит обязательные элементы для большого Государственного Герба, в частности: герб Войска Запорожского, воина-козака, рыцаря с мушкетом и Знака Княжеского государства Владимира Великого, то есть Малый Государственный герб", - написал Ткаченко

В социальных сетях люди начали резко критиковать герб, который выбрали: "Вся надежда на Совет, не утвердит этот странный лубок", "Это не проект, а шляпа какая-то. Абсолютно не соответствует ожиданиям украинцев", "Этот ужас хотят утвердить большим гербом Украины. Чем трезубец не подходит - непонятно".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Александр Ткаченко, Большой Государственный герб, Алексей Кохана.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Алиев с женой попали под прицел снайпера в Карабахе: фото слили в сеть
02 Зеленский решил заморозить Донбасс: в Украине сделали прогноз
03 Выстрел - и разговор оборвался: на Донбассе убили разведчика, пока он общался с беременной женой
04 Маски бесполезны от коронавируса? Эксперимент ученых показал неожиданные результаты
05 Лук, чеснок и алкоголь: Голубовская рассказала, защищают ли народные средства от коронавируса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Нагорном Карабахе уже почти 2 тысячи российских &quot;миротворцев&quot;: карта позиций, фото и видео
В Нагорном Карабахе уже почти 2 тысячи российских "миротворцев": карта позиций, фото и видео
Лидеров Евромайдана вызвали на допрос по делу о &quot;госперевороте&quot;: журналистка указала на тревожный знак
Лидеров Евромайдана вызвали на допрос по делу о "госперевороте": журналистка указала на тревожный знак
Путин прокашлялся и запнулся, доказывая, что коронавирус в России под контролем (видео)
Путин прокашлялся и запнулся, доказывая, что коронавирус в России под контролем (видео)
Романа Виктюка похоронят во Львове: названы дата и время прощания
Романа Виктюка похоронят во Львове: названы дата и время прощания
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь