«Ужас и безвкусица»: в сети обсуждают эскиз большого Государственного герба

Организационный комитет объявил победителей в конкурсе на лучший эскиз большого Государственного герба Украины.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Facebook.

"Жюри представило свое решение сегодня на заседании Оргкомитета. Первую премию получил проект Алексея Кохана. Эскиз-победитель содержит обязательные элементы для большого Государственного Герба, в частности: герб Войска Запорожского, воина-козака, рыцаря с мушкетом и Знака Княжеского государства Владимира Великого, то есть Малый Государственный герб", - написал Ткаченко

В социальных сетях люди начали резко критиковать герб, который выбрали: "Вся надежда на Совет, не утвердит этот странный лубок", "Это не проект, а шляпа какая-то. Абсолютно не соответствует ожиданиям украинцев", "Этот ужас хотят утвердить большим гербом Украины. Чем трезубец не подходит - непонятно".