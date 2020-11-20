Мир отмечает Всемирный день ребенка: история и традиции праздника

20 ноября в мире отмечают очень важный праздник – Всемирный день детей.

В далеком 1954 году ООН призвала все страны мира ввести в традицию отмечать этот праздник, как день мирового братства и понимания между детьми.

Генасамблея не настаивала на конкретной дате, и дала возможность странам выбирать любой день, который они захотят. А, дата 20 ноября символизирует, что в 1959 года ООН приняла Декларацию прав ребенка, и спустя 40 лет, опять же, 20 ноября 1989-го подписала Конвенцию о правах ребенка.

Во Всемирный день ребенка организовывают благотворительные акции, в которых принимают участие врачи, педагоги, активисты, журналисты, родители, да и сами дети. Все это направлено для помощи нуждающимся детям.

Отметим, что Google не забыл столь важное событие, и посвятил Всемирному дню детей новый дудл.

Логотип поисковика теперь больше напоминает детскую площадку, на которой играют дети разных рас в различных костюмах животных. А буквы в слове Google заменили детские поделки из бумаги – оригами и ветрячки.

Не забывайте, что дети – это самая уязвимая и незащищенная часть общества, они наиболее тонко воспринимают последствия общественных проблем. Всемирный день ребенка и различные акции, которые проводятся в этот день, - это прекрасная возможность помочь ребятам со всего мира.