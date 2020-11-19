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Четверг, 19.11.2020
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Источник рассказал об усугублении конфликта в окружении Зеленского
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Итоги 19 ноября: дело о «госперевороте» на Майдане и штрафы за отсутствие маски
21:23 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине продолжает печальную тенденцию

Коронавирус продолжает "бить" рекорды по количеству новых случаев смертности.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому граждан будут штрафовать за отсутствие средств защиты.

Ляшко отметил, что одна доза вакцины от коронавируса для Украины может стоить 7 долларов.

Матч 10-го тура чемпионата Украины отменен из-за вспышки коронавируса .

ГБР открыло дело о «госперевороте» на Евромайдане

Государственное бюро расследований вызывает на допросы лидеров Евромайдана.

Объявлен победитель конкурса эскизов на большой герб Украины

В социальных сетях люди начали резко критиковать эскиз, который выбрали.

Романа Виктюка похоронят во Львове

В понедельник, 23 ноября, состоится прощание с выдающимся режиссером.

«Евровидение» меняет правила для участников

Музыкальный конкурс Евровидение в 2021 году точно состоится «несмотря ни на что». Ну, по крайней мере так обещают организаторы шоу.

Стало известно, когда УЕФА примет решение о судьбе матча Швейцария-Украина

Отмененный швейцарскими властями матч Лиги наций Швейцария - Украина явно является головной болью для УЕФА, ведь очевидного решения в этой ситуации явно нет.

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Все по теме:

УЕФА, Евровидение, ГБР, Виктор Ляшко, Коронавирус, Владимир Зеленский, Роман Виктюк, Евромайдан, Большой Государственный герб.

Автор:

Телеграф
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