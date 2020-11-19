Итоги 19 ноября: дело о «госперевороте» на Майдане и штрафы за отсутствие маски

Коронавирус продолжает "бить" рекорды по количеству новых случаев смертности.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому граждан будут штрафовать за отсутствие средств защиты.
Ляшко отметил, что одна доза вакцины от коронавируса для Украины может стоить 7 долларов.
Матч 10-го тура чемпионата Украины отменен из-за вспышки коронавируса .
Государственное бюро расследований вызывает на допросы лидеров Евромайдана.
В социальных сетях люди начали резко критиковать эскиз, который выбрали.
В понедельник, 23 ноября, состоится прощание с выдающимся режиссером.
Музыкальный конкурс Евровидение в 2021 году точно состоится «несмотря ни на что». Ну, по крайней мере так обещают организаторы шоу.
Отмененный швейцарскими властями матч Лиги наций Швейцария - Украина явно является головной болью для УЕФА, ведь очевидного решения в этой ситуации явно нет.