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Мокрый снег и до пяти градусов мороза: какой будет погода на выходных в Украине

Мокрый снег и до пяти градусов мороза: какой будет погода на выходных в Украине
Обновлено 07:58 Сегодня Телеграф

В Украине будет холодно в некоторых регионах пройдет мокрый снег. Синоптики Украинского гидрометцентра рассказали подробнее о том, какими для украинцев будут суббота и воскресенье.

В субботу, 21 ноября, будет холодная погода, в некоторых областях прогнозируют осадки.

На востоке страны днем ожидается 1°С ниже нуля, ночью от -2° до -5°С. Снег прогнозируют в Харькове, Донецке и Луганске, а мокрый снег с дождем возможен в Днепре и Запорожье.

В западных областях днем столбики термометров покажут +1-3°С, ночью до -3°С мороза.

В южной части Украины днем прогнозируют +1-4°С, ночью до +2°С, осадки ожидаются в Херсоне. На севере страны +1-3°С днем, ночью ожидается до -5°С.

В центральных областях и Киеве днем +1-3°С, ночью от -1° до -4°С. Синотики "Ther weather"  что в столице на вихыдних будет преимущественно облачно.  Мокрый снег с дождем прогнозируют в Кропивницком. 

В воскресенье, 22 ноября, в Украине сохранится низкая температура.

На западе днем прогнозируют до +5°С, ночью до -3°С. В восточных областях днем до -3°С, ночью до -5°С.

В южной части страны днем ожидается до +5°С, ночью -3°С. На севере столбики термометров днем покажут -1°С, ночью опустятся до -4°С.

В Киеве в воскресенье будет мокрый снег с дождем, днем +1-3°С, ночью до -4°С.

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Погода, Прогноз.

Автор:

Телеграф
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